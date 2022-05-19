Son dakika: Başkan Erdoğan’dan çok net Finlandiya ve İsveç mesajı: Hayır diyeceğiz

Bunlar, ABD'nin üs kurmasına müsaade ediyor. Bir taraftan bizimle görüşmelerinde 'Biz sizinle aramızdaki münasebetleri geliştirmek istiyoruz.' diyorlar. Bunu derken kalkıp, 'Kıbrıs'ta iki devletli çözüme olumlu bakmıyoruz' diyorsun. Senin olumlu bakmadığın şeye bizim olumlu bakacağımızı kim sana söylüyor?

"HAYIR DİYECEĞİZ"

Geçmişte bu delikten bu ülke bir kez sokuldu. Ama tekrar biz bir daha bu delikten sokulmayı kesinlikle istemiyoruz. Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya girmesine 'hayır' diyeceğiz."