Son Dakika: Başkan Erdoğan'dan çok net Finlandiya ve İsveç mesajı: "Hayır diyeceğiz!" | Video

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla gençlerle bir araya geldi. İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya başvuru süreciyle ilgili konuşan Erdoğan, "Bunlar terör odaklarını kendi ülkelerinde barındıranlar. NATO'ya Finlandiya ve İsveç'in girmesine hayır diyeceğiz. İsveç tam bir terör yuvasıdır." dedi.