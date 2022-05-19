Başkan Erdoğan gençlere masa tenisinde 'raket tutma' stilini anlattı | Video

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla gençlerle bir araya geldi. Gençlere masa tenisinde raket tutma stilini anlattı. Erdoğan, "Çinlilerin, Japonların tutuş stili benimki gibi, ben onları örnek alıyorum. Fena da değil, işe yarıyor" dedi.