Video Haber Başkan Erdoğan'dan Millet Bahçesi açıklaması "29 Mayıs'ta ilk ağacımızı toprakla buluşturacağız" | Video
Başkan Erdoğan'dan Millet Bahçesi açıklaması

Başkan Erdoğan'dan Millet Bahçesi açıklaması "29 Mayıs'ta ilk ağacımızı toprakla buluşturacağız" | Video

19.05.2022 | 13:17

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Başkan Erdoğan'dan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi paylaşımı | Video 18.05.2022 | 18:42

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla gençlerle bir araya geldi. Başkan Erdoğan Atatürk Havalimanı'na yapılacak olan Millet Bahçesi'yle ilgili açıklamalarda bulundu.

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