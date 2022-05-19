Başkan Erdoğan'dan Millet Bahçesi açıklaması "29 Mayıs'ta ilk ağacımızı toprakla buluşturacağız" | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla gençlerle bir araya geldi. Başkan Erdoğan Atatürk Havalimanı'na yapılacak olan Millet Bahçesi'yle ilgili açıklamalarda bulundu.