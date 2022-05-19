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Başkan Erdoğan gençlere masa tenisinde 'raket tutma' stilini anlattı | Video 19.05.2022 | 14:12
04:57
Başkan Erdoğan'dan sokak hayvanları ve barınak açıklaması | Video 19.05.2022 | 14:18
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Mehmet Barlas | Muhalefet, NATO dayatmasına neden sessiz? 19.05.2022 | 13:46
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Başkan Erdoğan'dan 19 Mayıs paylaşımı | Video 19.05.2022 | 10:34
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Türkiye'nin 4'üncü sondaj gemisi "Alparslan" Mersin'de | Video 19.05.2022 | 10:27
00:49
03:11
Bakan Kasapoğlu, Anıtkabir'deki törene katıldı | Video 19.05.2022 | 10:17
01:55
Balıkesir’de sert rüzgar etkili oldu | Video 19.05.2022 | 01:14
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Önce araçlara çarptı ardından su kanalına uçtu: 1 yaralı | Video 19.05.2022 | 01:06
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Borudan uzun namlulu silah ve mühimmat çıktı | Video 19.05.2022 | 00:46
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Bodrum'da helikopterli trafik denetimi | Video 18.05.2022 | 23:40
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Aile Bakanlığı'ndan 1 milyon anasınıfı çocuğuna destek | Video 18.05.2022 | 22:38
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3 farklı uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı | Video 18.05.2022 | 21:24
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Trafik yoğunluğu yüzde 90 seviyelerine ulaştı | Video 18.05.2022 | 21:07
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla gençlerle bir araya geldi.