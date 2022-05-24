FETÖ’nün kanalında ’Erdoğan kaçacak’ diyen Kılıçdaroğlu yıllar sonra yine aynı yalana başvurdu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve yakın çevresinin bir kaçış planının olduğunu iddia ederek tepki çeken ithamlarda bulundu.

AK PARTİ'DEN SERT TEPKİ:

Kılıçdaroğlu'nun "Erdoğan, vakıf süsü verdiği Türkiye merkezli paralel yapılarla yurt dışına devasa paralar aktarıyor. Bu yurt dışındaki yapıların başında da Erdoğan'ın aile bireyleri geliyor." açıklamasına AK Parti'den çok sert tepki geldi.

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kılıçdaroğlu'nun iftira kampanyası yürüttüğünü söyledi. Çelik şu ifadeleri kullandı:

"CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün Sn Cumhurbaşkanımız ve ailesiyle ilgili yaptığı açıklamaları şiddetle kınıyoruz. Kılıçdaroğlu'nun beyanları, bir siyaset biçimi değil iftira kampanyasıdır. Kılıçdaroğlu, şimdiye kadar bir sürü temelsiz iddia ortaya atıp belge bilgi açıklayacağım dedi. Ancak açıklamaları hiçbir siyasi netice doğurmadı. Tüm bu açıklamalar çevre kirliliğinden başka bir şey üretmemiştir.

Kılıçdaroğlu'nun 'kontrollü kaçış'ına tepki yağıyor

ÖMER ÇELİK: MİLLETİMİZ 15 TEMMUZ'DA KİMİN KAÇTIĞINI GÖRMÜŞTÜR

Kılıçdaroğlu, Sn Cumhurbaşkanımızla ilgili "kaçacak" ifadesini kullanmış. Bunu daha önce de söylemişti. Ancak milletimiz 15 Temmuz gecesi kimin tanklara karşı milletiyle beraber direndiğini, kimin de tankların yol vermesiyle kaçtığını görmüştür. Cumhurbaşkanımızı hiç kimse nefret siyasetinin diliyle tehdit edemez.

Cumhurbaşkanımıza nefret siyasetiyle saldıranlara gerekli karşılığı siyaset ve hukuk temelinde vermeye devam edeceğiz."

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YILLAR ÖNCE DE AYNI YALANA BAŞVURMUŞTU...

Kılıçdaroğlu'nun söz konusu açıklamaları sosyal medyada da büyük tepki topladı. CHP liderinin 17/25 Aralık sürecinde FETÖ'nün kanallarında "Erdoğan kaçacak" açıklamaları yeniden gündem geldi. Kılıçdaroğlu katıldığı yayında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Emin olun yurt dışına kaçmaktan başka çaresi yoktur. Erdoğan için söylüyorum kaçsa da onu bu ülkeye getireceğiz."

"BEN GEÇTİM O DA GEÇSEYDİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yurt dışına kaçacağını söyleyen Kılıçdaroğlu 15 Temmuz darbe girişiminde tankların önünden kaçarcasına geçmişti. CHP lideri hain darbe girişiminin ardından kendisini bu sözlerle savunmuştu:

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"Ben geçtim. O da gelip geçseydi. O da oradan yürüyerek geçseydi. Niye yürüyerek geçmedi? İşin o cephesi ayrı. Onu ayrıca tartışırız."

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