FETÖ'nün kanalında 'Erdoğan kaçacak' diyen Kılıçdaroğlu yıllar sonra yine aynı yalana başvurdu | Video

Parti grubunda konuşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Başkan Erdoğan ve yakın çevresinin bir kaçış planında olduğunu iddia ederek tepki çeken açıklamalara imza attı. Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten sert yanıt geldi. CHP liderinin bunu daha önce de söylediğine vurgu yapan Çelik, "Milletimiz 15 Temmuz gecesi kimin tanklara karşı milletiyle beraber direndiğini, kimin de tankların yol vermesiyle kaçtığını görmüştür." dedi. Kılıçdaroğlu'nun 17/25 Aralık sürecinde FETÖ’nün kanallarında "Erdoğan kaçacak" açıklamaları ve 15 Temmuz gecesi tankların arasından kaçarcasına geçtiği görüntüler sosyal medyada gündem oldu.