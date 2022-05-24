FETÖ'nün kanalında 'Erdoğan kaçacak' diyen Kılıçdaroğlu yıllar sonra yine aynı yalana başvurdu | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:27
02:07
Pençe- Kilit Harekatı’nda şehit sayısı 5’e yükseldi | Video 24.05.2022 | 17:38
05:01
Burhanettin Duran | Kılıçdaroğlu çizgiyi aşmak üzere 24.05.2022 | 16:36
00:43
09:21
04:14
Mahmut Övür | Oliver Stone: Batılı liderler 'özgür' değil 24.05.2022 | 13:59
03:00
Mehmet Barlas | Abdülhamid'i eleştiren Meral Akşener acaba kime özeniyor? 24.05.2022 | 13:56
02:55
Hilal Kaplan | İyi Parti'ye Kayı boyu değil, Carbonari amblemi yakışır 24.05.2022 | 13:53
01:24
Son Dakika: Acı haberi MSB duyurdu! 3 asker şehit oldu | Video 24.05.2022 | 12:47
45:37
03:01
02:15
Son Dakika: Bakan Çavuşoğlu Filistin'e gidiyor | Video 24.05.2022 | 09:44
00:29
01:39
Rüzgarda uçan çatı kağıt gibi katlandı: 1 yaralı | Video 23.05.2022 | 23:05
00:39
Abu Dabi'de restoranda patlama: 2 ölü, 120 yaralı | Video 23.05.2022 | 21:34
01:15
01:06
Meksika'da sıcak havanın etkisiyle orman yangınları yüzde 45 arttı | Video 23.05.2022 | 21:03
02:23
39:08
07:22
Başkan Erdoğan: Bundan sonra benim için Miçotakis diye birisi yok | Video 23.05.2022 | 20:21
Parti grubunda konuşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Başkan Erdoğan ve yakın çevresinin bir kaçış planında olduğunu iddia ederek tepki çeken açıklamalara imza attı. Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten sert yanıt geldi. CHP liderinin bunu daha önce de söylediğine vurgu yapan Çelik, "Milletimiz 15 Temmuz gecesi kimin tanklara karşı milletiyle beraber direndiğini, kimin de tankların yol vermesiyle kaçtığını görmüştür." dedi. Kılıçdaroğlu'nun 17/25 Aralık sürecinde FETÖ’nün kanallarında "Erdoğan kaçacak" açıklamaları ve 15 Temmuz gecesi tankların arasından kaçarcasına geçtiği görüntüler sosyal medyada gündem oldu.