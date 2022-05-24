AK Parti'den Kılıçdaroğlu'nun Başkan Erdoğan'ı hedef alan açıklamalarına sert tepki: Kimin kaçtığını 15 Temmuz'da gördük | Video

Son dakika haberine göre; AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Başkan Erdoğan ve ailesini hedef alan sözlerine çok sert tepki gösterdi. Çelik, "Kılıçdaroğlu, Sn Cumhurbaşkanımızla ilgili "kaçacak" ifadesini kullanmış. Bunu daha önce de söylemişti. Ancak milletimiz 15 Temmuz gecesi kimin tanklara karşı milletiyle beraber direndiğini, kimin de tankların yol vermesiyle kaçtığını görmüştür." dedi.