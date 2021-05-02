Video Haber Kemal Kılıçdaroğlu'ndan akıllara zarar '15 Temmuz' açıklaması: Ben geçtim o da gelip geçseydi | Video

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan akıllara zarar '15 Temmuz' açıklaması: Ben geçtim o da gelip geçseydi | Video

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan akıllara zarar '15 Temmuz' açıklaması: Ben geçtim o da gelip geçseydi | Video
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15 Temmuz 2016'da Fetullahçı Terör Örgütü tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişimi sırasında FETÖ'cü askerlerin arasından geçip evde darbeyi izleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı bir programda skandal ifadeler kullandı. Atatürk Havalimanı'nda yaşananlara ilişkin Kılıçdaroğlu, “Sizin o zırhlı aracın yanından yürüyerek geçmeniz eleştiriliyor” şeklindeki soruya; "Ben geçtim. O da gelip geçseydi. O da oradan yürüyerek geçseydi. Niye yürüyerek geçmedi? İşin o cephesi ayrı. Onu ayrıca tartışırız." ifadelerini kullandı.

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