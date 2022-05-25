Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Başkan Erdoğan''ın avukatından Kılıçdaroğlu açıklaması: Yasal yollara başvuracağız
Giriş Tarihi: 25.5.2022 13:46 Son Güncelleme: 25.5.2022 14:01

Son dakika: Başkan Erdoğan''ın avukatından Kılıçdaroğlu açıklaması: Yasal yollara başvuracağız

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Son dakika: Başkan Erdoğan’’ın avukatından Kılıçdaroğlu açıklaması: Yasal yollara başvuracağız

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın, Kemal Kılıçdaroğlu’nun Erdoğan’a yönelik ifadeleri nedeniyle yasal yollara başvuracaklarını söyledi.

Son dakika haberi: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında, "Kaçmanın hazırlıklarını hızlandırdılar. Erdoğan vakıf süsü verdiği paralel yapılarla yurt dışına devasa paralar aktarıyor. Yurtdışındaki yapının başlarında da Erdoğan'ın aile bireyleri geliyor. O yabancı ülkede oturma ve çalışma izni çıkartma istiyorlar paravan yapı üzerinden. Birkaç yüz kişi ile sınırlı. İzin çıkarma peşindeler" ifadelerini kullandı.

YASAL YOLLARAK BAŞVURULACAK
Başkan Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kılıçdaroğlu hakkında yasal yollara başvuracaklarını kaydederek, "Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik mesnetsiz isnatları, akıl ve izan dışı iftiraları nedeniyle, Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine yasal yollara başvurulacaktır" ifadelerini kullandı.

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Son dakika: Başkan Erdoğan''ın avukatından Kılıçdaroğlu açıklaması: Yasal yollara başvuracağız
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