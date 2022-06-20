Haberler Gündem Haberleri Son dakika: DBP’li Saliha Aydeniz hakkında önemli gelişme! Kritik gün belli oldu
Giriş Tarihi: 20.6.2022 14:34 Son Güncelleme: 20.6.2022 14:49

Son dakika: DBP’li Saliha Aydeniz hakkında önemli gelişme! Kritik gün belli oldu

DHA
Son dakika: DBP’li Saliha Aydeniz hakkında önemli gelişme! Kritik gün belli oldu

Son dakika haberi: Polise tokat atılmasıyla ilgili DBP’li Saliha Aydeniz’in yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin karma komisyonun Perşembe günü toplanacağı bildirildi.

Son dakika haberi: Polise tokat atılmasıyla ilgili DBP'li Saliha Aydeniz'in yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin karma komisyonun Perşembe günü toplanacağı bildirildi.


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Son dakika: DBP’li Saliha Aydeniz hakkında önemli gelişme! Kritik gün belli oldu
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