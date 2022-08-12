’Mangır’ krizinde itiraf geldi ancak CHP ve İYİ Parti’de sessizlik!

CHP'den ayrılan ve Memleket Partisi'ni kuran Muharrem İnce sansürcü CHP medyasını ifşa ettikten sonra kendisine saldıranlar olunca isim isim de ifşaatlarını sürdürdü. Tele 1 Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'a sert bir cevap veren İnce başta CHP olmak üzere İYİ Parti ve ilgili kanalların adeta 3 maymunu oynamasına neden olan çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte detaylar;
GÜNDEMİ SARSAN MAAŞLI-TEHDİTLİ CHP YANDAŞLIĞI OLAYI
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Halk TV, Tele 1, KRT, CHP'den ve İYİ Parti'den her ay düzenli maaş alıyor. Miktarlarını bile söylerim." dedi. Son zamları bilmediğini söyleyen İnce, "Bizi haber yaptıkları zaman 'maaşı keseriz' diye tehdit ediyorlar." ifadelerini kullandı. Daha sonra bir açıklama daha yaparak Tele1'in Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'a yüklenen İnce, "Merdan Yanardağ denilen bir zat var. Bu zat kendine 'gazeteci' diyor. Bugün bir Tweet atmış demiş ki 'Muharrem İnce'yi bu sistem buruşturup attı.' Yenilen bir adam bir miktar buruşur, doğru." dedi.
"UYANIK ÖNCE BUNU AÇIKLA" DEDİ
Söz konusu kanalların düzenli olarak CHP ve İYİ Parti'den maaş aldığını açıklayan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP tarafından fonlandığını söylediği Tele1'in Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ı sert sözlerle hedef aldı. Yanardağ'ın CHP ve İYİ Parti'den para aldığını ifade eden Muharrem İnce, "Ben şerefimin üzerine yemin ederim ki her ay aylık alıyorsun. Sende şeref varsa yemin et almadığına. Ya da alıyorsan kaç para alıyorsun? Uyanık... Önce bunu açıkla tetikçiliği bırak. Bakın bu 200 lira. Bu 2018'deki İnce, buruşturun yine İnce. Değerine bakıyorum yine 200 lira. Hafif bir ütüyle düzelir. Buruştuk diyelim milletimiz bizi ütüler yine düzeliriz. Yanardağ sen mangırsın mangır, ütü de tutmazsın" dedi.
SONUNDA İTİRAF ETTİ
İnce'nin daha sonra Merdan Yanardağ'a "Şerefin varsa CHP'den para almadığına yemin et" çıkışı geldi. Bu açıklamanın ardından Merdan Yanardağ adeta ölü taklidi yaptı. Ancak 2 gün sonra ekrana çıkan Yanardağ "CHP ile zaman zaman yaptığımız anlaşmalar var. Onların mitingini canlı olarak yayınlıyoruz ve bunun karşılığında bir bedel alıyoruz" dedi.
CHP VE İYİ PARTİ'DEN SES YOK
Merdan Yanardağ'ın İnce'nin iddialarını doğrulamasının ardından gözlerin çevrildiği CHP ve İYİ Parti'de ise sessizlik hakim. Gündemi sarsan olayla ilgili hiçbir şey olmamış gibi davranan iki ortak büyük tepki çekti.
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"İNCE SIRADAN BİR İSİM DEĞİL. AÇIKLAMA YAPILMALI"
A haber'de konuyla ilgili değerlendirmede bulunan gazeteci Zakir Avşar "Muharrem İnce sıradan bir isim değil. Siyasette uzun süredir olan ve CHP'nin içerisinde yıllarca siyaset yapan bir isim. Bunların mutlaka açıklığa kavuşması gerekir" dedi.
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