’Mangır’ krizinde itiraf geldi ancak CHP ve İYİ Parti’de sessizlik!

"UYANIK ÖNCE BUNU AÇIKLA" DEDİ

Söz konusu kanalların düzenli olarak CHP ve İYİ Parti'den maaş aldığını açıklayan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP tarafından fonlandığını söylediği Tele1'in Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ı sert sözlerle hedef aldı. Yanardağ'ın CHP ve İYİ Parti'den para aldığını ifade eden Muharrem İnce, "Ben şerefimin üzerine yemin ederim ki her ay aylık alıyorsun. Sende şeref varsa yemin et almadığına. Ya da alıyorsan kaç para alıyorsun? Uyanık... Önce bunu açıkla tetikçiliği bırak. Bakın bu 200 lira. Bu 2018'deki İnce, buruşturun yine İnce. Değerine bakıyorum yine 200 lira. Hafif bir ütüyle düzelir. Buruştuk diyelim milletimiz bizi ütüler yine düzeliriz. Yanardağ sen mangırsın mangır, ütü de tutmazsın" dedi.