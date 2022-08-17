SON DAKİKA: RTÜK’ten Netflix ve Spotify kararı

NETFLİX'E YAPTIRIM

İnternet üzerinden isteğe bağlı yayıncılık platformlarının RTÜK denetimine girmesinden sonra başlayan izleme faaliyetleri neticesinde, gelen şikayetler de dikkate alınarak Netflix'te yayınlanan "Jurassic World Kretase Kampı" isimli animasyon filmi incelendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın da dilekçeyle şikâyet ettiği çizgi filmde iki kız karakterin yakınlaştıkları sahneler yayıncılık ilkelerine aykırı bulundu.

Çizgi filme "18 yaş ve üzeri" koruyucu sembolüyle katalogda yer veren Netflix'in yapımı "Ailece İzlenebilecek Diziler" olarak tanımlamasının izleyenleri yanlış yönlendirebileceğini, çocukların kendi yaş grubuna yönelik olmayan yapıma maruz kalmalarına neden olabileceğini değerlendiren Üst Kurul, çocukların müstehcen ve genel ahlaka aykırılık teşkil eden sahnelerde yer almasının da Yasaya aykırı olduğuna hükmetti.

6112 Sayılı Kanun'un 8'inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde yer alan "Yayın hizmetleri toplumun millî ve manevî değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olamaz." hükmünü ihlal eden Netflix'e idari yaptırım uygulandı.