Netflix’teki Jurassic World Kretase Kampı dizisi için harekete geçilmişti! RTÜK Başkanı Şahin sabah.com.tr’ye konuştu: Kimse kusura bakmasın...

"BU NOKTADA AİLE ÇOK ÖNEMLİ"

Biraz önce belirttiğim gibi biz kendi görev alanımızda çocuk ve gençlerin olumsuz yayın içeriklerinden etkilenmemesi için titiz bir mücadele veriyoruz. Gençlik ve spor Bakanlığımız ya da benzeri kuruluşlarımız, bazı STK'larımız geleceğimiz için çok güzel çalışmaları hayata geçiriyor. Geleceğimiz olan çocukların Türk aile, kültür değerleri doğrultusunda yetiştirilmesi elzemdir. Aile bu noktada çok önemli. Eğitimin ilk ayağı ailede veriliyor malumunuz. Sonra okullarımız, yayıncılık faaliyetleri vs vs.. Her alanda "farkında" olarak stratejik hareket edersek geleceğimizi teminat altına alabiliriz.

NE OLMUŞTU?

Netflix platformunda yayınlanan çocuk dizisi Jurassic World Kretase Kampı'nda ahlak bozan LGBT sahneleri yer almıştı. Tepki çeken yapım için RTÜK soruşturma başlatmıştı.