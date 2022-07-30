Netflix’teki Jurassic World Kretase Kampı dizisi için harekete geçilmişti! RTÜK Başkanı Şahin sabah.com.tr’ye konuştu: Kimse kusura bakmasın...

"KİMSE KUSURA BAKMASIN"

RTÜK gibi kurumlardaki yöneticilerin doğrudan yayıncıyı hedef almasını doğru bulmadığını ifade eden Şahin, "Direkt bir yayıncıyı hedef almak bizim gibi görevlerde olanlara yakışmaz. Yayıncılık otoritesi olarak tüm radyo ve televizyonlara eşit mesafedeyiz. Hiçbir yayıncıyı hedef tahtasına koymayız. Söylediklerim tüm yerli ve yabancı dijital yayıncılarımız için geçerlidir. Yasa ihlali yapan yayıncılar düşünsün. İddialı bir cümle kurduğumun farkındayım ama milli ve manevi değerlerimizi koruma görevimiz bana böyle konuşmayı zorunlu kılıyor. Kimse kusura bakmasın." ifadelerini kullandı.

"HEDEF İNSANİ DEĞERLERİ VE İSLAM AHLAKINI YIPRATMAK"

İnsani değerlerin ve İslam ahlakının kasıtlı bir şekilde yıpratılmak istendiğini söyleyen Şahin sözlerini şöyle sürdürdü:

Global düzende özellikle müslüman toplumları tehdit eden oluşumlar malumdur. Güçlenmesinden endişe duyulan ülkelere saldırılar ya da dini değerleri yok etmeye veya zayıflatmaya yönelik operasyonlar, ırkçı yaklaşımlar maalesef son dönemde çok daha dikkat çekici. Benzeri yıkıcı ve yıpratıcı faaliyetleri çeşitli terör örgütleri yapabildiği gibi farklı hesapları olan başkaca örgütler de planlarını uygulayabilmektedir. Hedef insani değerleri yıpratmak, İslam ahlakını sekteye uğratmak, Türkiye gibi artık dünyada fark yaratan, dünya beşten büyüktür diyen bir ülkenin manevi ve kültürel değerlerini yok ederek acizleştirmektir. Sayın cumhurbaşkanımız başta olmak üzere devlet büyüklerimiz bu konuda çok boyutlu mücadele veriyor. Ekonomik operasyonlarla, kültürel yıkım çalışmalarıyla, terör olaylarıyla, sosyal medya ve sanal alemin algı operasyonlarıyla kıyasıya mücadele ediliyor. Bis de rtük olarak kendi görev alanımıza giren konularda bu dik duruşu gösteriyoruz. Hiç kimsenin bizim çocuk ve gençlerimizin milli ve manevi değerlerine saldırmasına göz yumamayız.