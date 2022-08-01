Netflix skandalına psikoterapistten yanıt: Bu bir çocuk istismarıdır! “Bu skandal görüntüler neye hizmet ediyor?”

Dijital platformda yayınlanan dizide, dinozorların insanları yediği sahneler gösterilmedi ancak son sezonda yaşanılan arkadaşlıklar başka seviyeye çıkarılıyor. Çocukları hedef alan dizideki Sammy ve Yaz karakterleri birbirlerine aşık oluyor. 5. Sezon 18. Bölümde ise çocuklara açık bir şekilde öpüşme sahnesi gösteriliyor. Her ne kadar Netflix konuyla ilgili açıklama yapmasa da, RTÜK yayına dair inceleme başlattı. Çocukları hedef alan bu görüntülerle ilgili ayrıntılı bilgileri, Uzman Psikolog Dr. Rukiye Karaköse, sorulan sorulara çarpıcı yanıtlar verdi. İşte o cevaplar…

Çocuklar henüz cinsel gelişimini tamamlamamışken maruz kalacakları görüntüler, onların cinsel gelişimini ve kimlik gelişimini olumsuz etkiler. Erkenden uyarılma sonucu günümüzde pek çok çocuk erken ergenliğe girmekte. Heteroseksüel olsun eşcinsel olsun bu tarz görüntülere bir çocuk filminde yer verilmesi pedagojik açıdan yanlıştır. Ayrıca aile ve toplumsal değerlerin aksine eşcinselliği olumlayan bir propagandaya maruz kalan çocuk bu bilgi ile ne yapacak? Nasıl bir iç çatışma ve değerler karmaşası yaşayacak? Bu görüntüler neye hizmet ediyor? Bunu, bu ürünleri hazırlayıp sunanlara sormak gerekiyor.