TİP’li Ahmet Şık’tan alçak sözler! Fondaş medyada tehditler savurdu

Halkların Demokratik Partisi'nden (HDP) istifa ettikten sonra Türkiye İşçi Partisi'ne (TİP) geçen TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, Ruşen Çakır'ın Medyascope.tv'deki yayınında Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) hakkında skandal ifadeler kullandı. Şık, AK Parti hakkında "AKP bir siyasi parti değil bir suç örgütü ve kapatılacak" ifadelerini kullandı.

ŞIK'TAN SKANDAL SÖZLER: "AKP BİR SUÇ ÖRGÜTÜ OLDUĞU İÇİN KAPATILACAK"

Şık'ın programda ifade ettiği sözlerinin bir kısmı şöyleydi: "(...) AKP'ye MHP'ye bırakmayacağız bu muhalefeti. Ki onlar darmaduman olacaklar. Hepsi suç örgütü üyesi olmaktan yargılanacak yapıdan bahsediyoruz. Temiz olanları suça bulaşmayanları mecliste kalmaya devam etsin. Ama AKP bu nedenle kapatılacak ya! AKP bir siyasi parti muamelesi görmeyecek bu dönem kapanırsa. AKP bir suç örgütü olduğu için kapatılacak. Siyasi parti kılığına girmiş bir suç örgütü diyecekler."

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AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan, Şık'ın AK Parti hakkındaki skandal ifadelerine sosyal medyadan tepki gösterdi. İnan, "PKK, FETÖ, DHKP-C ve türevlerini kendi nezdinde terör örgütü saymayan adama bak sen! Bu sözleri duymak şaşırtmaz bizi. Milletin 20 yıldır teveccühüne kusuyorlar kinlerini. Eski Türkiye'nin köpekleri havladı diye son 20 yıldaki irade farklı tecelli etmeyecek" ifadelerini kullandı.