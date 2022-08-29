TİP'li Ahmet Şık'tan alçak sözler! Fondaş medyada tehditler savurdu | Video

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TİP'li vekil Ahmet Şık, katıldığı bir programda AK Parti hakkında skandal ifadeler kullanarak “AKP bir siyasi parti değil bir suç örgütü ve kapatılacak” dedi. AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan, Şık'a tepki göstererek “Milletin 20 yıldır teveccühüne kusuyorlar kinlerini. Eski Türkiye’nin köpekleri havladı diye son 20 yıldaki irade farklı tecelli etmeyecek” ifadelerini kullandı.