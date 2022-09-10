SON DAKİKA! Çanakkale açıklarında bir gemiye Yunan unsurları tarafından ateş açıldı: Türk botları bölgeye gitti

Son dakika bilgisine göre Ege'de hareketli dakikalar yaşandı. İçişleri Bakanlığı, Çanakkale açıklarında Yunanistan'a ait botların bir gemiye taciz ateşi açtığını bildirdi.

"YUNAN UNSURLARI BÖLGEYİ TERK ETTİ"

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Çanakkale VTS (Gemi Trafik Hizmetleri) tarafından Çanakkale ili Bozcaada 11 deniz mili güneybatısında uluslararası sularda seyir halinde olan Komoros bayraklı "Anatolian" isimli Ro-Ro gemisine 2 Yunanistan Sahil Güvenlik unsuru tarafından taciz ateşi açıldığının bildirilmesi üzerine olay mahalline derhal 2 Sahil Güvenlik Botu sevk edilmiş, bölgeye intikal eden Türk Sahil Güvenlik Botlarının Yunan unsurları tarafından tespit edilmesi üzerine Yunan unsurları bölgeyi süratle terk etmiştir."