Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA! Çanakkale açıklarında bir gemiye Yunan unsurları tarafından ateş açıldı: Türk botları bölgeye gitti
Giriş Tarihi: 10.9.2022 20:13 Son Güncelleme: 10.9.2022 20:16

SON DAKİKA! Çanakkale açıklarında bir gemiye Yunan unsurları tarafından ateş açıldı: Türk botları bölgeye gitti

DHA
SON DAKİKA! Çanakkale açıklarında bir gemiye Yunan unsurları tarafından ateş açıldı: Türk botları bölgeye gitti

Son Dakika Haberi... Çanakkale ili Bozcaada açıklarında Komoros bayraklı bir gemiye Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından taciz ateşi açıldı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye intikal eden Türk Sahil Güvenlik botlarını fark eden Yunan güçleri bölgeyi terk etti.

Son dakika bilgisine göre Ege'de hareketli dakikalar yaşandı. İçişleri Bakanlığı, Çanakkale açıklarında Yunanistan'a ait botların bir gemiye taciz ateşi açtığını bildirdi.

"YUNAN UNSURLARI BÖLGEYİ TERK ETTİ"

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Çanakkale VTS (Gemi Trafik Hizmetleri) tarafından Çanakkale ili Bozcaada 11 deniz mili güneybatısında uluslararası sularda seyir halinde olan Komoros bayraklı "Anatolian" isimli Ro-Ro gemisine 2 Yunanistan Sahil Güvenlik unsuru tarafından taciz ateşi açıldığının bildirilmesi üzerine olay mahalline derhal 2 Sahil Güvenlik Botu sevk edilmiş, bölgeye intikal eden Türk Sahil Güvenlik Botlarının Yunan unsurları tarafından tespit edilmesi üzerine Yunan unsurları bölgeyi süratle terk etmiştir."

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SON DAKİKA! Çanakkale açıklarında bir gemiye Yunan unsurları tarafından ateş açıldı: Türk botları bölgeye gitti
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