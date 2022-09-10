SON DAKİKA: Çanakkale açıklarında bir gemiye Yunan unsurları tarafından ateş açıldı: Türk botları bölgeye gitti | Video

Son Dakika Haberi... Çanakkale ili Bozcaada açıklarında Komoros bayraklı bir gemiye Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından taciz ateşi açıldı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye intikal eden Türk Sahil Güvenlik botlarını fark eden Yunan güçleri bölgeyi terk etti.