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Haberler Galeri Yunanistan'dan yeni provokasyon: Yunan Cumhurbaşkanı burnumuzun dibindeki adalara geliyor...
Giriş Tarihi: 10.09.2022 16:27 Güncelleme Tarihi: 10.09.2022 17:05

Yunanistan'dan yeni provokasyon: Yunan Cumhurbaşkanı burnumuzun dibindeki adalara geliyor...

Yunanistan'da Başkan Erdoğan'ın 'Bir gece ansızın gelebiliriz' sözlerinin yankıları sürüyor. Miçotakis'in ABD Temsilciler Meclisi'nde 'Türkiye'ye F-16 satışı yapmayın' sözleri ile tırmanan gerilim, Türk jetlerine yönelik tacizler ile devam etti. Başkan Erdoğan S-300'ler ile yapılan taciz sonrası Yunanistan'ı sert sözler ile uyardı. Yunan basını bu sözleri konuşurken Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou'dan zamanlaması manidar bir ziyaret hamlesi geldi.

Yunanistan’dan yeni provokasyon: Yunan Cumhurbaşkanı burnumuzun dibindeki adalara geliyor...

Yunanistan yeni bir provokasyona daha imza atmaya hazırlanıyor.

Yunanistan’dan yeni provokasyon: Yunan Cumhurbaşkanı burnumuzun dibindeki adalara geliyor...

Ege Denizi'nde Onikiadalar olarak bilinen Batnoz, Lipsi, İleriye, Kelemez, İstanköy, İncirli, İstanbulya, İleki, Herke, Kerpe, Çoban, Sömbeki, Rodos ve Meis'in de olduğu bölgede statüsü belirsiz bazı kayalık alanlar, ada ve adacıklar da bulunuyor.

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Yunanistan’dan yeni provokasyon: Yunan Cumhurbaşkanı burnumuzun dibindeki adalara geliyor...

Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou ise bu adalardan Rodos, Halki Adası, Türkiye'ye sadece 1.8 kilometre uzaklıkta olan Antalya'nın Kaş ilçesi karşısındaki Kızılhisarlı (Meis) ve Çamada (Megistis) adalarını ziyaret edecek.

Yunanistan’dan yeni provokasyon: Yunan Cumhurbaşkanı burnumuzun dibindeki adalara geliyor...

Rodos Adası'nda yayın yapan Dimokratiki Gazetesi tarafından duyurulan haberde Sakellaropoulou'nun ilk ziyaretinin Rodos ve Halki Adası'na yapılacağı burada belediye başkanları ile görüşmelerinden sonra Halki Adası'nın fahri hemşerilik Unvanının verileceğini belirtti.

Yunanistan’dan yeni provokasyon: Yunan Cumhurbaşkanı burnumuzun dibindeki adalara geliyor...

Haberde, Sakellaropoulou'nun 12 Eylül pazartesi günü ise Rodos 'ta düzenlenecek Ege ve Doğu Akdeniz'de Uluslararası Hukuk ve Uluslararası 1982 Montego Körfezi Deniz Hukuku Sözleşmesi'nden bu yana 40 yıl" konulu 4. Sempozyum'una katılacağı 13 Eylül Salı günü ise Kaş ilçesinin karşısındaki Kızılhisarlı ve Çamada'yı ziyaret ederek burada düzenlenecek törenlere katılacağı belirtildi.

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