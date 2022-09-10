Giriş Tarihi: 10.09.2022 16:27
Güncelleme Tarihi: 10.09.2022
17:05
Yunanistan'dan yeni provokasyon: Yunan Cumhurbaşkanı burnumuzun dibindeki adalara geliyor...
Yunanistan'da Başkan Erdoğan'ın 'Bir gece ansızın gelebiliriz' sözlerinin yankıları sürüyor. Miçotakis'in ABD Temsilciler Meclisi'nde 'Türkiye'ye F-16 satışı yapmayın' sözleri ile tırmanan gerilim, Türk jetlerine yönelik tacizler ile devam etti. Başkan Erdoğan S-300'ler ile yapılan taciz sonrası Yunanistan'ı sert sözler ile uyardı. Yunan basını bu sözleri konuşurken Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou'dan zamanlaması manidar bir ziyaret hamlesi geldi.