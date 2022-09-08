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Haberler Galeri Yunanistan tutuştu! Yunan eski bakandan Miçotakis'e Türkiye uyarısı: Erdoğan'ın sözlerini ciddiye almalıyız
Giriş Tarihi: 08.09.2022 09:13 Güncelleme Tarihi: 08.09.2022 09:55

Yunanistan tutuştu! Yunan eski bakandan Miçotakis'e Türkiye uyarısı: Erdoğan'ın sözlerini ciddiye almalıyız

Yunanistan'ın görev uçuşu gerçekleştiren Türk jetlerine S-300'ler ile radar kilidi atması iki ülke arasında gerilimi iyice artırdı. Son dönemlerde Türkiye'ye yönelik provokasyonlarına hız veren Yunanistan'a Başkan Erdoğan, 'Bir gece ansızın gelebiliriz' uyarısında bulundu. Başkan Erdoğan'ın bu sözleri Yunanistan'da paniğe neden olurdu. Yine Türkiye'yi şikayet yolunu seçen Yunanistan Avrupa'yı adeta hehdit etti. Yunanistan'ın eski Savunma Bakanı Apostolakis, Miçotakis'e Türkiye uyarısında bulundu...

Yunanistan tutuştu! Yunan eski bakandan Miçotakis’e Türkiye uyarısı: Erdoğan’ın sözlerini ciddiye almalıyız

S-300'lerle Türk F-16'larına yapılan taciz bardağı taşıran son damla oldu. Yunanistan provokasyonlarına Başkan Erdoğan'dan çok sert tepki geldi. "Oyun oynamıyoruz, ciddi konuşuyoruz." diyen Başkan Erdoğan 'Bir gece ansızın gelebiliriz' uyarısında bulundu. Başkan Erdoğan'ın sözleri Yunanistan'da paniğe neden oldu.

Yunanistan tutuştu! Yunan eski bakandan Miçotakis’e Türkiye uyarısı: Erdoğan’ın sözlerini ciddiye almalıyız

Yunanistan'da ana muhalefetteki Radikal Sol İttifak (SYRIZA) iktidarı döneminde Genelkurmay Başkanı ve Savunma Bakanı olarak görev yapan Evangelos Apostolakis, Apostolakis, SKAI TV'de konuk olduğu bir programda, Türk-Yunan ilişkilerinde son dönemde tekrar tırmanan tansiyona ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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Yunanistan tutuştu! Yunan eski bakandan Miçotakis’e Türkiye uyarısı: Erdoğan’ın sözlerini ciddiye almalıyız

"OYUN OYNAMIYORUZ, CİDDİ KONUŞUYORUZ"

Erdoğan'ın "Oyun oynamıyoruz, ciddi konuşuyoruz." mesajı verdiğine dikkati çeken Apostolakis, "Şunu iyi bilmeliyiz ki, bu söylenenleri ciddiye almamız gerek. ifadelerini kullandı.

Yunanistan tutuştu! Yunan eski bakandan Miçotakis’e Türkiye uyarısı: Erdoğan’ın sözlerini ciddiye almalıyız

Apostolakis, sessiz kalmamaları gerektiğini ancak ülkesinin dikkatli olması gerektiğini kaydetti.

Yunanistan tutuştu! Yunan eski bakandan Miçotakis’e Türkiye uyarısı: Erdoğan’ın sözlerini ciddiye almalıyız

"TÜRKİYE, METOTLU VE STRATEJİK HAREKET EDER"

Atina'nın egemenlik haklarından taviz vermeyeceğini daha net mesajlarla ortaya koyması gerektiğini savunan Apostolakis, "Erdoğan'ın, Türkiye'de iç politikadaki durumdan ötürü böyle konuştuğunu savunmak son derece riskli. Türkiye, metotlu ve stratejik hareket eder." diye konuştu.

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