Giriş Tarihi: 08.09.2022 09:13
Güncelleme Tarihi: 08.09.2022
09:55
Yunanistan tutuştu! Yunan eski bakandan Miçotakis'e Türkiye uyarısı: Erdoğan'ın sözlerini ciddiye almalıyız
Yunanistan'ın görev uçuşu gerçekleştiren Türk jetlerine S-300'ler ile radar kilidi atması iki ülke arasında gerilimi iyice artırdı. Son dönemlerde Türkiye'ye yönelik provokasyonlarına hız veren Yunanistan'a Başkan Erdoğan, 'Bir gece ansızın gelebiliriz' uyarısında bulundu. Başkan Erdoğan'ın bu sözleri Yunanistan'da paniğe neden olurdu. Yine Türkiye'yi şikayet yolunu seçen Yunanistan Avrupa'yı adeta hehdit etti. Yunanistan'ın eski Savunma Bakanı Apostolakis, Miçotakis'e Türkiye uyarısında bulundu...