Yunanistan tutuştu! Yunan eski bakandan Miçotakis’e Türkiye uyarısı: Erdoğan’ın sözlerini ciddiye almalıyız

S-300'lerle Türk F-16'larına yapılan taciz bardağı taşıran son damla oldu. Yunanistan provokasyonlarına Başkan Erdoğan'dan çok sert tepki geldi. "Oyun oynamıyoruz, ciddi konuşuyoruz." diyen Başkan Erdoğan 'Bir gece ansızın gelebiliriz' uyarısında bulundu. Başkan Erdoğan'ın sözleri Yunanistan'da paniğe neden oldu.