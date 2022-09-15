Ankara’da su krizi sürüyor! Vatandaş Mansur Yavaş’a böyle isyan etti: Suyu getirin, böbreğimi vermeye razıyım...

"ESAS SU KAYNAĞINI KAZMIYORLAR"

Raşit Erdem: "Sürekli köyümüze mühendisler ve müteahhitler geliyor. Mühendis su için işaretleme yapıyor, müteahhit gidiyor başka yere sondaj vuruyor. Esas su kaynağını kazmıyor. 'Su yok deniliyor ve bölgeden ekipler ayrılıyor. Mansur Yavaş bize su veremiyor. Arıcılık yapmaya çalışıyorum ancak bırakacağım. Su yok. Sırtımda su taşımayla nereye kadar? Allah'ın suyunu veren yok. Yaz kış burada kalıyorum. ASKİ tankerle su getiriyor. Büyük tanker de alamadım, gücüm yetmedi."





YAVAŞ: "KÖYLERİMİZİN HEMEN HEMEN HEPSİNDE SU MUSLUKTAN AKACAK"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 30 Kasım 2019 tarihinde Nallıhan, Güdül ve Bala ilçelerini ziyaret etmiş ve esnafın sorunlarını dinlemişti.

Mansur Yavaş, gelecek sene yapılacak tüm yatırımlar için hazırlık halinde olduklarını iddia ederek, "Gücümüzün yettiği kadar, köylerimizin hemen hemen hepsinde su musluktan akacak, kanalizasyon açıktan akmayacak ve yollarımız pırıl pırıl olacak. Kış içinde planlayıp, baharda ihale eder hale geleceğiz. Şu anda acil yapılması gereken işleriniz varsa onları da yapacağız. Grup yollarının hepsini beton yapmaya karar verdik, daha uzun ömürlü olacak. Köy içi imarlarını bir an önce bitirip, inşaat yapmak isteyenlerin önünü açmayı hedefliyoruz. Bunun için de 11 tane proje hazırladık" demişti.



Mansur Yavaş, söz konusu ziyarette güneş enerjisiyle ilgili konuda çalışmaların sürdüğünü belirterek şunları söylemişti:

"Sonradan mahalle olan köylerde güneş enerjisini temin edeceğiz. Köylerde yaşayan insanların su parasını yok pahasına indirdik, elektriği de ucuza temin etmesini istiyoruz. Yetmediği yerde elektriği kullanacaksınız. Ankara için bir şeyler üretin istiyoruz. Sizlere destek olacağız. Nallıhan'ın iklimi uygun. Şimdiye kadar Almanya'dan bin 500- 2 bin euroya, bugünkü parayla tanesi 40 bin lira olan ağaçlar ithal edilmişti. Aslında Ankara iklimine en uygun ağaçlar bu bölgede yetişiyor. Buralardan satın alacağız. Halk Ekmek, Halk Market oluyor. İsteyen bakkallara bayilik vereceğiz. Onların dış görünüşünü değiştireceğiz. Meyve sebzelerinizi buralarda pazarlayacağız. Direkt üreticiden tüketiciye ulaşacak."

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