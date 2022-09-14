SABAH’ın ısrarlı yayınları sonuç getirdi! Mansur Yavaş geri adım attı





Akkoyunlu Mahallesi Muhtarı Osman Bayram: "Su faturalarının yüksek olduğunu SABAH'a anlattık. Ankara Büyükşehir Belediyesi yetkilileri köylüleri ve beni tehdit etti. Demek ki ortada bir sorun varmış. İyi ki Sabah Gazetesi geldi, iyi ki sorunlarımızı dinledi, iyi ki haber yaptı. AK Parti'nin bu önergesi tüm Ankara'ya inşallah hayırlı olur. Biz de vesile olduysak ne mutlu bize. Su hayattır. Allah nimetidir. Bedava olmasa da uygun olsun. Tüm Ankaralılar ve köylülerim rahat etsin."