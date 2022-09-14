SABAH’ın ısrarlı yayınları sonuç getirdi! Mansur Yavaş geri adım attı

Seçime öncesi Mansur Yavaş, sudan para kazanılmayacağını vurgulayarak indim sözü verdi. Ancak başkanlık koltuğuna oturduktan sonra verdiği sözü unuttu. Tersine zam üstüne zam yaptı. Suya, konutta yüzde 149.4 ile yüzde 352.4, işyerinde yüzde 150.35, köylerde yüzde 211.7, mandırada yüzde 536.4 oranında zam yaptı. Zamlar su faturalarını şişirdikçe şişirdi.
Öyle ki köylüler su faturalarını ödeyebilmek için ineklerini satmaya başladı. Sabah gazetesi vatandaşın yaşadığı fatura sorununu ısrarlı bir şekilde manşete taşıdı. Bunun üzerine Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Meclisi AK Parti Grubu hareket geçti. AK Partili Meclis Birinci Başkanvekili Fatih Ünal, AK Parti Grup Başkanvekili, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ve Meclis Üyesi Ebubekir Kipel imzası ile önerge verildi.
MİLLET İTTİFAKI RET VERDİ
Önergede, "Bugünden (12 Eylül 2022) itibaren tüm su tarifelerinde yüzde 50 indirim yapılıp sabitlenmesi, 1 Ocak 2023'den itibaren TÜFE oranında artış yapılmasına ilişkin önergemizin gündemine alınmasını arz ederiz" denildi. Önerge AK Parti ve MHP'li meclis üyelerinin oyları ile kabul edildi. Önergenin Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden geçmesinin ardından Ankara'da tüm su tarifelerine yüzde 50 indirim geldi. CHP ve İP ise önergeye ret oyu verdi.
ÜNAL: "HEMŞEHRİLERİMİZ GEÇİM KAYNAĞI OLAN İNEKLERİNİ SATIYORLARDI"
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi Birinci Başkanvekili Fatih Ünal: "Ankara, en yüksek su faturası ödeyen illerden. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş seçimden önce birçok defa 'Su insan hakkıdır. Gerekirse su bedava yapılmalıdır' gibi söylemlerde bulunmuştu. Ancak belediye başkanı seçildikten sonra suya ciddi oranlarda zam talebi oldu. Şu an Ankaralıların kullandığı su, birçok ilden daha pahalı. Bu konuda vatandaşlarımızdan bir çok şikayet aldık."
"Suyun pahalılığından kaynaklı kırsalda oturan hemşehrilerimiz geçim kaynakları olan ineklerini satmaya başladılar. AK Partili üyeler olarak buna kayıtsız kalamazdık. Tüm bu şikayet ve serzenişlere bir çözüm üretmek adına AK Parti üyeleri olarak suya indirim ve zam oranlarının TÜFE oranında arttırılması için Meclise bir önerge verdik. Önergemiz AK Parti ve MHP'li Meclis üyelerimizin oyları İle kabul edilmiştir. Hemşehrilerimize hayırlı olsun."
KÖSE: "HER ZAMAN HALKIMIZIN TALEPLERİNE DESTEK VERDİK"
AK Parti Grup Başkanvekili ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse: "Ankara'da su tüketim ücretlerinde, ASKİ fatura bedellerinde yüzde 50 indirim yapılması önerimizi Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinde oy çokluğu ile kabul ettik. Her zaman halkımızın taleplerine destek vererek onların yanında olmaya devam edeceğiz. Hayırlı olsun inşallah"
KİPEL: "KIRSALDA YAŞAYAN VATANDAŞLARIMIZDAN YÜKSEK GELEN SU FATURALARI İLE İLGİLİ ŞİKAYETLER ALMAKTAYIZ"
Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ebubekir Kipel: "Dünya üzerindeki bütün canlıların yaşamını sürdürebilmesi için gerekli iki temel unsur bulunmaktadır. Oksijen ve su bu bakımdan su biyolojik yaşamın sürdürülmesini sağlayan temel bir unsur olarak tanımlanabilir. Son zamanlarda özellikle kırsalda yaşayan vatandaşlarımızdan yüksek gelen su faturaları ile ilgili şikayetler almaktayız. Meclis üyelerimize iletilen faturalarda geçmiş dönemlere göre fatura rakamlarında ciddi artışlar olduğu görülmektedir. Bizlerde Ak Parti Grubu olarak su fiyatlarlarında yüzde 50 indirim yapılması ve 2023 başından itibaren uygulanacak artışın TÜFE oranında yapılması için bir önerge verdik. İnşallah önergemizle ilgili idare gereğini yapar ve vatandaş daha ucuz su kullanma imkanına kavuşur."
Akkoyunlu Mahallesi Muhtarı Osman Bayram: "Su faturalarının yüksek olduğunu SABAH'a anlattık. Ankara Büyükşehir Belediyesi yetkilileri köylüleri ve beni tehdit etti. Demek ki ortada bir sorun varmış. İyi ki Sabah Gazetesi geldi, iyi ki sorunlarımızı dinledi, iyi ki haber yaptı. AK Parti'nin bu önergesi tüm Ankara'ya inşallah hayırlı olur. Biz de vesile olduysak ne mutlu bize. Su hayattır. Allah nimetidir. Bedava olmasa da uygun olsun. Tüm Ankaralılar ve köylülerim rahat etsin."
KONUTLARDA YAPILAN ZAM ORANI YÜZDE 149 İLA 352 ARASINDA DEĞİŞİYOR
Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün (ASKİ) internet sitesinde yer alan verilere göre konutta 2019 Mart ayında metreküpü 5 lira olan suyun fiyatı 12 lira 47 kuruş ila 22 lira 62 kuruşa yükseldi. Konutlarda yapılan zam oranı yüzde 149 ila 352 arasında değişiyor.
Ankara'da işyerlerinde kullanılan suyun metreküpü 12 lira 71 kuruştan 31 lira 82 kuruşa yükseldi. Köylerde kullanılan suyun metreküpü 1 liradan 3 lira 117 kuruşa yükseldi. Mandıralarda kullanılan suyun metreküpü 2 lira 5 kuruştan 15 lira 91 kuruşa yükseldi.
ANKARA'DA 1 METREKÜP SU NE KADAR?
KONUT: (KONUTTAKİ ZAM ORANI YÜZDE 149,4 İLA YÜZDE 352,4)
2019 Mart: 5 lira
4 Ağustos 2022: (0-15 metreküp aralığı): 12 lira 47 kuruş
(16-30 metreküp aralığı): 17 lira 52 kuruş
(30 metreküp üzeri kullanım): 22 lira 62 kuruş
İŞYERİ: (İŞYERLERİNDE ZAM ORANI YÜZDE 150,35)
2019 Mart: 12 lira 71 kuruş
4 Ağustos 2022: 31 lira 82 kuruş
KÖYLER: (KÖYLERDE ZAM ORANI YÜZDE 211,7)
2019 Mart: 1 lira
4 Ağustos 2022: 3 lira 117 kuruş