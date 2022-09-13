Son dakika | Ankara’da Yavaş’ın ’SU’ zulmüne Cumhur İttifakı ’DUR’ dedi

ABB Meclisi Birinci Başkanvekili Fatih Ünal, ABB AK Parti Grup Başkanvekili ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ve ABB Meclis Üyesi Ebubekir Kipel'in imzası bulunan önergede; "Bugünden (12 Eylül 2022) itibaren tüm su tarifelerinde yüzde 50 indirim yapılıp sabitlenmesi, 1 Ocak 2023'den itibaren TÜFE oranında artış yapılmasına ilişkin önergemizin Meclis gündemine alınmasını arz ederiz" denildi.

Önerge; AK Parti ve MHP'li meclis üyelerinin oyları ile kabul edildi. Önergenin Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden geçmesinin ardından Ankara'da tüm su tarifelerine yüzde 50 indirim geldi.

KONUTLARDA YAPILAN ZAM ORANI YÜZDE 149 İLA 352 ARASINDA DEĞİŞİYOR

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün (ASKİ) internet sitesinde yer alan verilere göre konutta 2019 Mart ayında metreküpü 5 lira olan suyun fiyatı 12 lira 47 kuruş ila 22 lira 62 kuruşa yükseldi. Konutlarda yapılan zam oranı yüzde 149 ila 352 arasında değişiyor.