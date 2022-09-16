Mansur Yavaş verdiği sözleri unuttu! ‘2 kuruş olacak’ dedi, 2 bin 100 TL fatura gönderdi





Kabaca Mahallesi Muhtarı Mehmet Oturakkaya: "Daha önce Nallıhan Belediye Başkanı sayesinde su fiyatı 40 kuruşa indirildi. Tarıma ve hayvancılığa destek verildi. Devletimiz destek veriyor, Ankara Büyükşehir Belediyesi su konusunda bize destek vermiyor. Susuz hayvancılık mı olur? Mansur Yavaş geldikten bir yıl sonra suyun metreküpü 40 kuruştan 4 TL'ye çıktı. Bu da yetmedi, bir ayda okunan su faturaları 3 ayda okunmaya başlandı. Maksat kademeyi geçsin ve çiftçi daha fazla su para ödesin. Bana 1600 TL su faturası geldi.



150 TL'den fazla fatura ödediğimi hatırlamıyorum. Hayvancılık için devlet hibe veriyor ama şimdi su faturaları gelince kazancımızı Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne veriyoruz. 'Allah'ın suyundan para mı alınır?' dedi bizi perişan etti. Hatlar hazır, sondaj hazır, herşey hazır ancak hiçbir masraf yapmadı. Hazır devir aldı, su getirmeye boru koymadı ve sondaş vurmadı. Kanallar açmadı ve kanalizasyon yapmadı. 'Allahın suyu' dedi köylüyü perişan etti." İbrahim Tunar: "Evime 660 TL su faturası geldi. 22 kök domates, 20 kök biberimiz var. İki kişiyiz ve hayvanımız yok. Su faturası aylık 50 TL'yi geçmezdi. Emekli olunca insan dalından koparıp yemek istiyor. Böyle bir fatura daha gelirse seneye ürün ekmem. 'Köylünün yanında olacağım' diyen Mansur Yavaşa selamlar."