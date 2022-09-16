Mansur Yavaş verdiği sözleri unuttu! ‘2 kuruş olacak’ dedi, 2 bin 100 TL fatura gönderdi

Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı iken 18 Mart 2019 tarihinde Nallıhan'daki düzenlediği mitingde, "Köylerde yaşayanların su ücretleri sembolik olarak 2 ya da 3 kuruşa indirilecek. Köylerdeki evlerin hemen hemen hepsine güneş enerjisi takacağım. İstiyoruz ki köylerde yaşayan vatandaşlarımız ne elektrik ne de su parası ödesin" iddiasında bulundu. Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi ve Nallıhan'da oturan köylülere 3.5 yıl sonra köylülere 2 bin 100 TL su faturası gönderdi. Nallıhan'da yaşayan köylüler, Mansur Yavaş'a tepki gösterdi:
Mustafa Kılıç: "Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin mahallemizde kademeli su tarifesinin kaldırılmasını istiyoruz. Su tarifesinin eskiden olduğu gibi tek olmasını istiyoruz. Su tarifesi nüfusa göre belirlensin. Hayvanlarımız ve bahçelerimiz var. İster istemez hayvanları ve bahçelerimizi suladığımız zaman fazla su kullanıyoruz. Biz köylüyüz ve çiftçiyiz su kullanmaya mecburuz. Devlet hayvancılık yapılması için destek veriyor. Su çok pahalı. Geçen seneden su fiyatlarına göre 4-5 kat artış oldu. Çiftçinin köylünün geliri belli."
İsmail Toy: "Sayın Mansur Yavaş, Nallıhan'a geldiğinde su faturalarını düşüreceğini söyledi. 100-200 TL gelen fatura 1000 TL oldu. Seçimden önce mitingde ben de ordaydım. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna suyu 40 kuruşa düşürdü. Emekliyim, maaşımın dörtte birini Allah'ın nimetine vereceğim."
İsmail Varol: "Hayvancılık geçim kaynağımız. Köylü başka ne yapabilir? Geçen sene 30-40 TL gelen fatura 764 TL geldi. Bu faturaların düşmesi gerekiyor. Biz devlet için çalışıyoruz. Dünyada bir sıkıntı var, çiftçi daha önemli hale geldi ancak biz su faturaları ile boğuşuyoruz. Bedava olmasın ama eskilerde olduğu gibi olsun."
Niyazi Üstüntaş: "Eski muhtarım. 80 yıldır böyle bir su faturası görmedim. Hakikatten soy ismi Yavaş ama kazıklamada hızlı çıktı. Allah'ın verdiği suya katlarca zam yapmak ayıptır. Ben iki kişiyim 50-60 TL gelen faturan 2000 TL'ye çıktı. Ben köye hiçbir hizmet görmedim. Allah bu nimeti vermiş, bedava da olmasın ama sınırı da aşmanın anlamı yok. Biz su faturaların tekrar gözden geçirilmesini istiyoruz".
Ahmet Baştürk: "2100 TL su faturası geldi. Hayvancılık yapıyoruz. Sayın Mansur Yavaş köylüye suyu 1-2 kuruş yapacağını söyledi ancak gelen fatura 2100 TL. Bu fatura hamama gelmez. Tarifeli su kademesine geçildi. Bu kadar milletin canını yakıyorsun ki? Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin milyarlarca bütçesi var gözünü köylüye dikmiş, canımızı yakıyor."
Kabaca Mahallesi Muhtarı Mehmet Oturakkaya: "Daha önce Nallıhan Belediye Başkanı sayesinde su fiyatı 40 kuruşa indirildi. Tarıma ve hayvancılığa destek verildi. Devletimiz destek veriyor, Ankara Büyükşehir Belediyesi su konusunda bize destek vermiyor. Susuz hayvancılık mı olur? Mansur Yavaş geldikten bir yıl sonra suyun metreküpü 40 kuruştan 4 TL'ye çıktı. Bu da yetmedi, bir ayda okunan su faturaları 3 ayda okunmaya başlandı. Maksat kademeyi geçsin ve çiftçi daha fazla su para ödesin. Bana 1600 TL su faturası geldi.
150 TL'den fazla fatura ödediğimi hatırlamıyorum. Hayvancılık için devlet hibe veriyor ama şimdi su faturaları gelince kazancımızı Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne veriyoruz. 'Allah'ın suyundan para mı alınır?' dedi bizi perişan etti. Hatlar hazır, sondaj hazır, herşey hazır ancak hiçbir masraf yapmadı. Hazır devir aldı, su getirmeye boru koymadı ve sondaş vurmadı. Kanallar açmadı ve kanalizasyon yapmadı. 'Allahın suyu' dedi köylüyü perişan etti." İbrahim Tunar: "Evime 660 TL su faturası geldi. 22 kök domates, 20 kök biberimiz var. İki kişiyiz ve hayvanımız yok. Su faturası aylık 50 TL'yi geçmezdi. Emekli olunca insan dalından koparıp yemek istiyor. Böyle bir fatura daha gelirse seneye ürün ekmem. 'Köylünün yanında olacağım' diyen Mansur Yavaşa selamlar."
YAVAŞ: 'KÖYLERDEKİ SU ÜCRETLERİ 3 KURUŞ OLACAK'
Mansur Yavaş, "Köylerde yaşayanların su ücretleri sembolik olarak 2 ya da 3 kuruşa indirilecek" iddiasında bulunmuştu. 18 Mart 2019 tarihinde seçim çalışmaları kapsamında partisinin Nallıhan'da düzenlediği mitinge katılan Yavaş, henüz seçilmemiş olmasına rağmen ASKİ'nin su tarifelerinde yüzde 40 indirim yapmasına katkı sağladığını, su abonesi olmak zorunda bırakılan köylüler için de çözüm geliştireceğini iddia etmişti.
Yavaş, "İkinci veya üçüncü Büyükşehir Belediyesi Meclis toplantısında köylerde yaşayanların su ücretleri sembolik olarak 2 ya da 3 kuruşa indirilecek. Köylerdeki evlerin hemen hemen hepsine güneş enerjisi takacağım. İstiyoruz ki köylerde yaşayan vatandaşlarımız ne elektrik ne de su parası ödesin" demişti.
AK PARTİ GRUBU MECLİS'E SUYA İNDİRİM ÖNERGESİ VERDİ
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) AK Parti Grubu'nun tüm su tarifelerinde yüzde 50 indirilmesi için belediye meclisine önerge vermesi ve önergenin AK Parti ve MHP'li meclis üyelerinin oylarıyla Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden geçmesi köylüleri sevindirdi. SABAH'a konuşan köylü ve çiftçiler, ABB'nin kademeli tarifeye geçmesinin ardından su faturalarını ödeyemeyecek duruma geldiklerini belirterek, "Mansur Yavaş döneminde tarifeli su kademesine geçilmişti. Bu kadar milletin canını neden yaktınız. ABB'nin milyarlarca bütçesi var, gözünü köylüye dikmiş. Canımızı yakıyordu" dedi.
KONUTLARDA YAPILAN ZAM ORANI YÜZDE 149 İLA 352 ARASINDA DEĞİŞİYOR
Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün (ASKİ) internet sitesinde yer alan verilere göre konutta 2019 Mart ayında metreküpü 5 lira olan suyun fiyatı 12 lira 47 kuruş ila 22 lira 62 kuruşa yükseldi. Konutlarda yapılan zam oranı yüzde 149 ila 352 arasında değişiyor.
Ankara'da işyerlerinde kullanılan suyun metreküpü 12 lira 71 kuruştan 31 lira 82 kuruşa yükseldi. Köylerde kullanılan suyun metreküpü 1 liradan 3 lira 117 kuruşa yükseldi. Mandıralarda kullanılan suyun metreküpü 2 lira 5 kuruştan 15 lira 91 kuruşa yükseldi.
ANKARA'DA 1 METREKÜP SU NE KADAR?
KONUT: (KONUTTAKİ ZAM ORANI YÜZDE 149,4 İLA YÜZDE 352,4)
2019 Mart: 5 lira
4 Ağustos 2022: (0-15 metreküp aralığı): 12 lira 47 kuruş
(16-30 metreküp aralığı): 17 lira 52 kuruş
(30 metreküp üzeri kullanım): 22 lira 62 kuruş
İŞYERİ: (İŞYERLERİNDE ZAM ORANI YÜZDE 150,35)
2019 Mart: 12 lira 71 kuruş
4 Ağustos 2022: 31 lira 82 kuruş
KÖYLER: (KÖYLERDE ZAM ORANI YÜZDE 211,7)
2019 Mart: 1 lira
4 Ağustos 2022: 3 lira 117 kuruş
MANDIRA (KÖYLER) (MANDIRALARDA ZAM ORANI 536,4)
2019 Mart: 2 lira 5 kuruş
4 Ağustos 2022: 15 lira 91 kuruş
(Fiyatlara KDV eklenmemiştir)