HDP’den İYİ Parti’ye ’Bakanlık’ çıkışı! Siz kim oluyorsunuz: Bakanlık da alırız başbakanlık da

"Bize bir takım sözler söylüyorlar. Bir milletvekilinin gündem etmesiyle biliyorsunuz bir bakanlık tartışması başladı. 'HDP'ye bakanlık verilebilir mi, verilemez mi?' Siz kim oluyorsunuz da bu toprakların 3'üncü büyük partisine 'Bakanlık verilemez' diyebiliyorsunuz? Anlamak mümkün değil.