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Giriş Tarihi: 26.9.2022 14:24 Son Güncelleme: 26.9.2022 14:41

HDP'den İYİ Parti'ye 'Bakanlık' çıkışı! Siz kim oluyorsunuz: Bakanlık da alırız başbakanlık da

SABAH İNTERNET
HDP’den İYİ Parti’ye ’Bakanlık’ çıkışı! Siz kim oluyorsunuz: Bakanlık da alırız başbakanlık da

Son dakika haberi... CHP'li Gürsel Tekin'in 'HDP'ye bakanlık verilebilir' açıklamasının ardından millet ittifakında krize neden olmuştu. CHP'den gelen bu açıklamaya İYİ Parti'den tepkiler gelirken, bir açıklama da HDP'den geldi. HDP'li Gergerlioğlu, İYİ Parti'ye 'siz kim oluryorsunuz' diyerek tepki gösterirken, biz bakanlık da alırız başbakanlık da ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi... Millet ittafkında HDP çatlağı giderek büyüyor. Geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında "İktidar olursanız HDP'ye bakanlık verecek misiniz?" sorusuna, "HDP'ye elbette bakanlık verilebilir" diye cevap veren CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin yeni bir tartışmanın fitilini ateşlemişti. Tekin'in bu sözlerine ittifak içerisindeki İYİ Parti'den tepki gelmişti. HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu da konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Millet ittifakının ortağı HDP'nin Kocaeli vekili Gergerlioğlu, HDP'ye bakanlık vaadine karşı çıkan kesime tepki gösterdi.

"SİZ KİM OLUYORSUNUZ?"
Partisinin Bursa Osmangazi ilçe kongresinde konuşan Gergerlioğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bize bir takım sözler söylüyorlar. Bir milletvekilinin gündem etmesiyle biliyorsunuz bir bakanlık tartışması başladı. 'HDP'ye bakanlık verilebilir mi, verilemez mi?' Siz kim oluyorsunuz da bu toprakların 3'üncü büyük partisine 'Bakanlık verilemez' diyebiliyorsunuz? Anlamak mümkün değil.

"HDP CUMHURBAŞKANLIĞI DA ALIR"
Bakın bunu garip karşılayanlar, partimizi garip karşılayanlar siyaseti çözümsüzlük yoluna itenlerdir. Birisi 'HDP'ye bakanlık verilebilir' demiş kıyameti koparıyolar. Buradan bilsinler ki HDP'ye bakanlık da verilir, başbakanlığı da alır, yarın öbür gün cumhurbaşkanlığı da alır."

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HDP'den İYİ Parti'ye 'Bakanlık' çıkışı! Siz kim oluyorsunuz: Bakanlık da alırız başbakanlık da
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