SON DAKİKA | Mersin’deki polisevi saldırısında flaş gelişme! 22 zanlı yakalandı

Mersin'de iki kadın terörist tarafından polisevine düzenlenen saldırıda polis memuru Sedat Gezer şehit olmuş, bir polis de yaralanmıştı. Kurşun isabet eden bir kadın ile yüksekten atlayan 2 kişinin yaralandığı saldırıyı gerçekleştiren teröristler, üzerlerindeki patlayıcıyı infilak ettirmeleri sonucu ölmüştü.

SON DAKİKA | Mersin'deki polisevine düzenlenen alçak saldırının görüntüleri ortaya çıktı