Mersin'deki hain saldırıyla bağlantılı 30 kişi yakalandı | Video

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Mersin’de İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, 26 Eylül'deki Tece polis evine yönelik hain saldırı sonrası PKK terör örgütünün ildeki faaliyetlerine yönelik yapılan soruşturma kapsamında yeni bir operasyon için düğmeye basıldı. PKK terör örgütü ile iltisaklı oldukları ve örgütün ildeki bir çok yasadışı faaliyetinde bulunmak suçlaması ile 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüpheliler arasında Mersin Büyükşehir Belediyesi Basın Daire Başkanı Bedrettin Gündeş de yer alıyor. Ayrıca 17 belediye çalışanı da gözaltı listesinde.