CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir açıklama yapmış ve başörütüsünün yasal güvence altına alınması gerektiğini belirtmişti. Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamalarına ilk tepki, eski CHP'li, TİP İstanbul Milletvekili ve Parti sözcüsü Sera Kadıgil'den geldi. Daha önce ezana hakaretleriyle bilinen Kadıgil bu kez de başörütüsü üzerinden nefret kustu. Kadıgil yaptığı açıklamada, Başörtüsü için yasa ya da Anayasa düzenlemesi için anca avcunuzu yalarsınız. Siyasal İslamla müzakere değil olsa olsa mücadele edilir' ifadelerini kullandı.

İşte Kadıgil'in o skandal açıklamaları:

TİP'li Kadıgil başörtüsü üzerinden yine nefret kustu: "Bunlarla mücadele edilir" | Video

EZANA HAKARET ETMİŞTİ

Sera Kadıgil CHP Parti Meclisi Üyesi olduğu dönemde şehitlerimize ve ezana sosyal medya hesabından hakaretler savurmuştu.