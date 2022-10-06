TİP'li Kadıgil başörtüsü üzerinden yine nefret kustu: "Bunlarla mücadele edilir" | Video
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CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, başörtüsü için "yasak güvence" açıklamasında bulunmuştu. Daha önce ezana hakaretler savuran eski CHP'li, şimdilerde TİP milletvekili olan Sera Kadıgil, Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamalarına sert tepki gösterdi. Kadıgil yaptığı açıklamada, "bunlarla müzakere değil mücadele edilir." ifadelerini kullandı.