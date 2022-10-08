Giriş Tarihi: 8.10.2022 15:18 Son Güncelleme: 8.10.2022 15:32

Kıyafet serbestisine her alanda anayasal güvence ZÜBEYDE YALÇIN

AK Parti, Anayasa'da başörtüsü ile ilgili yapılacak düzenlemenin çerçevesini belirleyip madde yazımına başladı. MHP ile ortak yürütülen çalışmaya göre kanun önünde eşitlik, çalışma, kamu hizmetlerine girme ve aile ile ilgili 5 maddede değişiklik yapılması planlanıyor. İşte tüm detaylar...

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve AK Parti kurmayları, pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak anayasa değişiklik teklifi için çalışmalarını sürdürdü. Bu maddeler şöyle sıralanıyor:

10'UNCU MADDE: Anayasa'nın "Kanun Önünde Eşitlik" başlıklı 10'uncu maddesi "Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir" hükmünü içeriyor. Bu maddeye "dini inancı gereği kılık ve kıyafetleri nedeniyle kimsenin ayrımcılığa tabii tutulamayacağı" hükmü eklenecek.