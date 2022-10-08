Kıyafet serbestisine her alanda anayasal güvence

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve AK Parti kurmayları, pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak anayasa değişiklik teklifi için çalışmalarını sürdürdü. Bu maddeler şöyle sıralanıyor:
10'UNCU MADDE: Anayasa'nın "Kanun Önünde Eşitlik" başlıklı 10'uncu maddesi "Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir" hükmünü içeriyor. Bu maddeye "dini inancı gereği kılık ve kıyafetleri nedeniyle kimsenin ayrımcılığa tabii tutulamayacağı" hükmü eklenecek.
49'UNCU MADDE: "Çalışma Hakkı" başlıklı 49'uncu maddeye başörtüsü nedeniyle kimsenin çalışma hakkını engellemeyeceği hükmü eklenecek. Son dönemde yaşanan ve bazı başörtülü öğretmenlere çalışma izni vermeyen okullar nedeniyle böyle bir düzenleme gündeme geldi.