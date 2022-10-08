Başörtüsüne yasal güvence 5 madde ile gelecek | Video

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AKP’nin ‘başörtüsüne’ anayasal güvence için 5 maddede değişiklik planladığı öne sürülürken teklifin pazartesi günkü kabine toplantısında sunulacağı belirtildi.