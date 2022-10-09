SON DAKİKA | HDP’li Ömer Öcalan’dan küstah tehdit: Polis teşkilatını hedef aldı

GÜRSEL TEKİN 'HDP'YE BAKANLIK VERİLEBİLİR' ÇIKIŞINDA BULUNMUŞTU

CHP'li Gürsel Tekin'in geçtiğimiz aylardaki çıkışı da siyaset gündeminin tartışmalı konularından biri olmuştu.

"HDP'ye bakanlık verilebilir mi?" sorusuna Gürsel Tekin şu şekilde yanıt vermişti:

"HDP Meclis'te temsil ediliyor. Bunu hak sayacaksınız ama bu ülkeyi yönetmek için HDP'yi saymayacaksınız. O zaman millet iradesi nerede kaldı? O zaman bu seçmen yarın nasıl oy verecek? HDP'ye Bakanlık verilebilir. Her partiye de verilebilir."

CHP'li Gürsel Tekin'den çok tartışılacak sözler: HDP'ye bakanlık verilebilir

CHP'li Gürsel Tekin'den çok tartışılacak sözler: HDP'ye bakanlık verilebilir

HDP'den İYİ Parti'ye 'Bakanlık' çıkışı! Siz kim oluyorsunuz: Bakanlık da alırız başbakanlık da