SON DAKİKA | HDP’li Ömer Öcalan’dan küstah tehdit: Polis teşkilatını hedef aldı

Son dakika haberi! 6'lı masanın perde arkasındaki ortağı HDP'den skandal niteliğinde bir açıklama geldi. Şanlıurfa'da PKK elebaşı Abdullah Öcalan lehine sloganlar atmaya çalışan ekipte bulunan HDP'li vekil Ömer Öcalan, terör örgütüne karşı aman vermeyen polis teşkilatını hedef aldı.
HDP'Lİ ÖCALAN'DAN KÜSTAH TEHDİT!
HDP'li Ömer Öcalan, "Faşizme karşı mücadele edeceğiz. Halka hizmet etmeyen bu teşkilatın da (Polis Teşkilatı) yapılandırılmasında rol oynayacağız." dedi.
HDP'li Ömer Öcalan'dan küstah tehdit: Polis teşkilatını hedef aldı
GÜRSEL TEKİN 'HDP'YE BAKANLIK VERİLEBİLİR' ÇIKIŞINDA BULUNMUŞTU
CHP'li Gürsel Tekin'in geçtiğimiz aylardaki çıkışı da siyaset gündeminin tartışmalı konularından biri olmuştu.
"HDP'ye bakanlık verilebilir mi?" sorusuna Gürsel Tekin şu şekilde yanıt vermişti:
"HDP Meclis'te temsil ediliyor. Bunu hak sayacaksınız ama bu ülkeyi yönetmek için HDP'yi saymayacaksınız. O zaman millet iradesi nerede kaldı? O zaman bu seçmen yarın nasıl oy verecek? HDP'ye Bakanlık verilebilir. Her partiye de verilebilir."
CHP'li Gürsel Tekin'den çok tartışılacak sözler: HDP'ye bakanlık verilebilir