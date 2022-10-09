Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | HDP'li Ömer Öcalan'dan küstah tehdit: Polis teşkilatını hedef aldı
Giriş Tarihi: 9.10.2022 20:28 Son Güncelleme: 9.10.2022 20:32

SON DAKİKA | HDP'li Ömer Öcalan'dan küstah tehdit: Polis teşkilatını hedef aldı

SON DAKİKA | HDP’li Ömer Öcalan’dan küstah tehdit: Polis teşkilatını hedef aldı

Son dakika haberi... CHP'nin bakanlık vaadinden güç alan HDP'den bu kez 'polis teşkilatı' itirafı geldi. HDP Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, polis teşkilatını hedef alarak, yeniden yapılandırılmasında rol oynayacaklarını ifade etti.

Son dakika haberi! 6'lı masanın perde arkasındaki ortağı HDP'den skandal niteliğinde bir açıklama geldi. Şanlıurfa'da PKK elebaşı Abdullah Öcalan lehine sloganlar atmaya çalışan ekipte bulunan HDP'li vekil Ömer Öcalan, terör örgütüne karşı aman vermeyen polis teşkilatını hedef aldı.

HDP'Lİ ÖCALAN'DAN KÜSTAH TEHDİT!

HDP'li Ömer Öcalan, "Faşizme karşı mücadele edeceğiz. Halka hizmet etmeyen bu teşkilatın da (Polis Teşkilatı) yapılandırılmasında rol oynayacağız." dedi.

HDP'li Ömer Öcalan'dan küstah tehdit: Polis teşkilatını hedef aldı

GÜRSEL TEKİN 'HDP'YE BAKANLIK VERİLEBİLİR' ÇIKIŞINDA BULUNMUŞTU

CHP'li Gürsel Tekin'in geçtiğimiz aylardaki çıkışı da siyaset gündeminin tartışmalı konularından biri olmuştu.

"HDP'ye bakanlık verilebilir mi?" sorusuna Gürsel Tekin şu şekilde yanıt vermişti:

"HDP Meclis'te temsil ediliyor. Bunu hak sayacaksınız ama bu ülkeyi yönetmek için HDP'yi saymayacaksınız. O zaman millet iradesi nerede kaldı? O zaman bu seçmen yarın nasıl oy verecek? HDP'ye Bakanlık verilebilir. Her partiye de verilebilir."

CHP'li Gürsel Tekin'den çok tartışılacak sözler: HDP'ye bakanlık verilebilir

CHP'li Gürsel Tekin'den çok tartışılacak sözler: HDP'ye bakanlık verilebilir

HDP'den İYİ Parti'ye 'Bakanlık' çıkışı! Siz kim oluyorsunuz: Bakanlık da alırız başbakanlık da

Gürsel Tekin'in HDP'ye bakanlık vaadi ortalığı karıştırdı! MHP'li Erdem: 7’li masa deşifre oldu

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA | HDP'li Ömer Öcalan'dan küstah tehdit: Polis teşkilatını hedef aldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA