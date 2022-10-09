Video Türkiye HDP'li Ömer Öcalan'dan küstah tehdit: Polis teşkilatını hedef aldı
HDP'li Ömer Öcalan'dan küstah tehdit: Polis teşkilatını hedef aldı

HDP'li Ömer Öcalan'dan küstah tehdit: Polis teşkilatını hedef aldı

09.10.2022 | 20:04

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'Yeniden yapılandıracağız' CHP'nin bakanlık vaadinin yankıları sürerken yeni skandal... CHP'nin bakanlık vaadinden güç alan HDP'den bu kez 'polis teşkilatı' itirafı geldi. HDP Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, polis teşkilatının yeniden yapılandırılmasında rol oynayacaklarını ifade etti.

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