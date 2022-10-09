HDP'li Ömer Öcalan'dan küstah tehdit: Polis teşkilatını hedef aldı

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'Yeniden yapılandıracağız' CHP'nin bakanlık vaadinin yankıları sürerken yeni skandal... CHP'nin bakanlık vaadinden güç alan HDP'den bu kez 'polis teşkilatı' itirafı geldi. HDP Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, polis teşkilatının yeniden yapılandırılmasında rol oynayacaklarını ifade etti.