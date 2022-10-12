ABD gezisinden veto yiyen fondaş ’TELE 1’ ziyaretin perde arkasını ifşa etti: Tam bir fiyasko

OBAMA'DAN RANDEVU İSTENDİ: REDDEDİLDİ

Kemal Kılıçdaroğlu'nun programının stratejik hatalarla dolu olduğunu söyleyen Yılmaz Polat, randevu talep edilen isimlerden birinin eski ABD Başkanı Barack Obama olduğunu ancak talebin geri çevrildiğini dile getirdi.

ADAY BİLE DEĞİL...

Polat, Kılıçdaroğlu'nun yönetim kademesiyle görüşmesi gerektiğini, 'ben geliyorum' mesajı vermesi gerektiğini ancak aday bile değilken bu gezinin tarihinin erken olduğunu söyledi.

Bekir Ağırdır Kılıçdaroğlu ve 6'lı masayı topa tuttu: Kayda değer bir vizyonunuz olsa gelen adamlar sizin de kapınızı çalardı!

Meral Akşener, partililerin yüzüne söyledi: Kemal Bey kararlı...

“Hiç bir vaatlerini ortaya koyduklarını gören var mı?

CHP Kiraz İlçe Teşkilatı karıştı! Yumruklu saldırıya eski başkana yapılanlar pes dedirtti