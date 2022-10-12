ABD gezisinden veto yiyen fondaş ’TELE 1’ ziyaretin perde arkasını ifşa etti: Tam bir fiyasko

CHP tarafından fonlandığı bilinen ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile yakın olan TELE 1'den kimsenin Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretine davet edilmediği ortaya çıktı.
'GEZİNİN PERDE ARKASI BAŞKA'
Bu duruma tepki gösteren TELE 1 gezinin tam bir fiyaskoya dönüştüğünü aktardı. TELE1 Washington Temsilcisi Yılmaz Polat, gezinin teknolojiye yönelik olduğunu ancak işin perde arkasının öyle olmadığını ifade etti.
OBAMA'DAN RANDEVU İSTENDİ: REDDEDİLDİ
Kemal Kılıçdaroğlu'nun programının stratejik hatalarla dolu olduğunu söyleyen Yılmaz Polat, randevu talep edilen isimlerden birinin eski ABD Başkanı Barack Obama olduğunu ancak talebin geri çevrildiğini dile getirdi.
ADAY BİLE DEĞİL...
Polat, Kılıçdaroğlu'nun yönetim kademesiyle görüşmesi gerektiğini, 'ben geliyorum' mesajı vermesi gerektiğini ancak aday bile değilken bu gezinin tarihinin erken olduğunu söyledi.