CHP Kiraz İlçe Teşkilatı karıştı! Yumruklu saldırıya eski başkana yapılanlar pes dedirtti

Geçtiğimiz yıllarda hak hukuk adalet yürüyüşü yapan Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığını yürüttüğü CHP, Kiraz İlçe Teşkilatında skandal uygulama. CHP Kiraz İlçe Gençlik Kolları Başkanı Serkan Barut, geçtiğimiz hafta partisinin birlik dayanışma yemeğinde eşinin ve misafirlerinin önünde eski gençlik kolları başkanı Samet Koç'un yumruklu saldırısına uğradı. Barut, karakola giderek Koç hakkında şikayetçi oldu. Herkes Koç'un disiplin kuruluna sevk edilmesini beklerken duyanlara 'Adaletin bu mu CHP?' dedirten bir olay gerçekleşti. CHP Kiraz İlçe Yönetimi, eşinin ve partililerin önünde saldırıya uğrayan CHP Kiraz İlçe Gençlik Kolları Başkanı Serkan Barut'u disipline sevk etti. Gerekçe olarak da kavga görüntülerini basına sızdırmak gösterildi.
YAŞADIKLARINA İSYAN ETTİ
Yaşananlara isyan eden Barut 30 kişi ile birlikte gençlik kolları başkanlığı görevinden ve üyesi olduğu CHP'den istifa etti. Sosyal medya hesabı üzerinden konuya ilişkin yaptığı açıklamada olayın üstünün kapatılmaya çalışıldığını öne süren Barut; "Saldırıya uğrayan ben, Disipline giden ben. Üstü kapatılmaya çalışılan olayın kamera kayıtlarını basına sızdırdığım ile ilgili suçlu gösterilen yine ben." diyerek yaşananlara tepki gösterdi. Barut CHP içinde bulunan bazı kişilerin Mustafa Kemal Atatürk'ün ışığından ilerlemediğini iddia etti.
DAYANIŞMA YEMEĞİNDE YUMRUKLAR KONUŞTU
Geçtiğimiz günlerde CHP Kiraz İlçe Örgütü tarafından düzenlenen dayanışma yemeğinde İlçe Gençlik Kolları Başkanı Serkan Barut'a önceki dönem Gençlik Kolları Başkanı Samet Koç tarafından saldırı düzenlendi. Yumrukların konuştuğu kavga çevredekilerin araya girmesi ile daha fazla büyümeden engellendi. Saldırı anı saniye saniye kamera görüntülerine yansıdı. Saldırı sonrası Barut, karakola giderek eski ilçe gençlik kolları başkanı Koç'tan şikayetçi oldu.
BÜYÜK ŞAŞKINLIK YARATTI
Herkes saldırıyı gerçekleştiren Samet Koç'un parti disiplin kuruluna sev edilmesini beklerken 'Bu kadar da olmaz' dedirten bir gelişme yaşandı. Olay sonrası saldırıya ilişkin kamera kayıtlarını basına sızdırdığı iddia edilen Barut, disipline sevk edildi.
30 KİŞİ İLE PARTİSİNDEN İSTİFA ETTİ
Yaşanan şok gelişme üzerine CHP Kiraz İlçe Gençlik Kolları Başkanı Serkan Barut, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile beraberindeki 30 kişi ile birlikte Gençlik Kolları Başkanlığından ve üyesi olduğu CHP'den istifa ettiğini duyurdu.
İŞTE O AÇIKLAMA
"Saldırıya uğrayan ben, Disipline giden ben. Üstü kapatılmaya çalışılan olayın kamera kayıtlarını basına sızdırdığım ile ilgili suçlu gösterilen yine ben. 28 Eylül Çarşamba Günü Kiraz İlçe Başkanlığının düzenlemiş olduğu adı "Birlik beraberlik ve dayanışma yemeği" olan toplantıda ismini vermek istemediğim bir şahısın ailem ve misafirlerin yanında arkamdan gelerek saldırısına maruz kalmıştım. Olayın üzerinden 12 gün geçmesine rağmen İlçe Yönetimi 10 Ekim tarihinde anca toplantı düzenleyebilmiştir. Ne yazık ki tek taraflı olan saldırı sonucu İlçe Yönetimi tarafından ellerinde hiçbir delilin olmamasına rağmen görüntüleri basına sızdırdığım düşünülerek disipline sevk edileceğim oylamalara sunulmuştur ve karar disipline gitmem olarak açıklanmıştır.
Basına açık olan, basın mensuplarının da olduğu bir yemekte görüntüleri benim sızdırmama gerek var mı? Ne hikmetse Genel Başkan ve tüm çalışma arkadaşlarımızın adalet demokrasiyi savunmaları karşısında, kendi içimizde yaşanan bu hadisenin gündem olmasından neden rahatsız olundu. Burada mağdur olan biri varsa oda benim. Bu hadise yaşandıktan sonra olayın üzeri kapatılmaya çalışıldı. "Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk şöyle demişti. Beni görmek demek, mutlaka yüzümü görmek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu kafidir." sözünü hatırlatmak isterim. Fakat görüyoruz ki her kademenin belli bölümlerinde Cumhuriyet Halk Partisi içinde bulunan bazı kişilerin düşüncelerinin Mustafa Kemal Atatürk'ün ışığından ilerlemediğini görüyoruz. Bu sebepten dolayı Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden giden kimseye bir sözüm yoktur. 10 yaşından beri bayrağını gururla salladığım ve hiçbir beklenti durumunda bulunmadığım Cumhuriyet Halk Partisinden bugün den itibaren 30'a yakın yol arkadaşımla birlikte istifamı vermiş bulunuyorum. Hak Hukuk Adalet diye bağırdığımız bu dönemde parti içerisinde demokrasinin bir an önce gelmesi temennisiyle" dedi.
Yaşananlar büyük tepki topladı.