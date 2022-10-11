CHP Kiraz İlçe Teşkilatı karıştı! Yumruklu saldırıya eski başkana yapılanlar pes dedirtti

Geçtiğimiz yıllarda hak hukuk adalet yürüyüşü yapan Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığını yürüttüğü CHP, Kiraz İlçe Teşkilatında skandal uygulama. CHP Kiraz İlçe Gençlik Kolları Başkanı Serkan Barut, geçtiğimiz hafta partisinin birlik dayanışma yemeğinde eşinin ve misafirlerinin önünde eski gençlik kolları başkanı Samet Koç'un yumruklu saldırısına uğradı. Barut, karakola giderek Koç hakkında şikayetçi oldu. Herkes Koç'un disiplin kuruluna sevk edilmesini beklerken duyanlara 'Adaletin bu mu CHP?' dedirten bir olay gerçekleşti. CHP Kiraz İlçe Yönetimi, eşinin ve partililerin önünde saldırıya uğrayan CHP Kiraz İlçe Gençlik Kolları Başkanı Serkan Barut'u disipline sevk etti. Gerekçe olarak da kavga görüntülerini basına sızdırmak gösterildi.

YAŞADIKLARINA İSYAN ETTİ

Yaşananlara isyan eden Barut 30 kişi ile birlikte gençlik kolları başkanlığı görevinden ve üyesi olduğu CHP'den istifa etti. Sosyal medya hesabı üzerinden konuya ilişkin yaptığı açıklamada olayın üstünün kapatılmaya çalışıldığını öne süren Barut; "Saldırıya uğrayan ben, Disipline giden ben. Üstü kapatılmaya çalışılan olayın kamera kayıtlarını basına sızdırdığım ile ilgili suçlu gösterilen yine ben." diyerek yaşananlara tepki gösterdi. Barut CHP içinde bulunan bazı kişilerin Mustafa Kemal Atatürk'ün ışığından ilerlemediğini iddia etti.

DAYANIŞMA YEMEĞİNDE YUMRUKLAR KONUŞTU

Geçtiğimiz günlerde CHP Kiraz İlçe Örgütü tarafından düzenlenen dayanışma yemeğinde İlçe Gençlik Kolları Başkanı Serkan Barut'a önceki dönem Gençlik Kolları Başkanı Samet Koç tarafından saldırı düzenlendi. Yumrukların konuştuğu kavga çevredekilerin araya girmesi ile daha fazla büyümeden engellendi. Saldırı anı saniye saniye kamera görüntülerine yansıdı. Saldırı sonrası Barut, karakola giderek eski ilçe gençlik kolları başkanı Koç'tan şikayetçi oldu.