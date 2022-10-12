Bekir Ağırdır Kılıçdaroğlu ve 6’lı masayı topa tuttu: Kayda değer bir vizyonunuz olsa gelen adamlar sizin de kapınızı çalardı!

Siyasal iletişimci ve yazar Bekir Ağırdır, Halk TV'de katıldığı bir programda 6'lı masa ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu sert şekilde eleştirdi. Ağırdır, "Türkiye kabul edelim, eleştirelim, eleştirmeyelim ayrı ama sonuçta iktidar Rusya ve Ukrayna savaşında dünyanın da dikkatini çeken bir etkinlik, rol oynadı. Siz böyle bir krizde 6'lı masa veya anamuhalefet olarak dünyanın gidişatına yönelik başka bir vizyonuz olsaydı, gelen insanlar sizin de kapınızı çalardı. 'Siz ne diyorsunuz arkadaş?' derlerdi." dedi.
"VİZYONUNUZ VAR DA BİZ Mİ DUYMADIK?"
Bekir Ağırdır, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretini değerlendirdi. Sert sözler kullanan Ağırdır, "ABD'ye gittiğiniz zaman konu sadece bilim olmaz. Evet, bilim merkezini ziyaret edecek Kemal Bey ama kapıya çıktığı zaman gazeteciler olan siyaset soracaklar. Siyaset sorduklarında ne diyeceği meselesinde... Dünyanın bu gidişatı, bu gidişatın Türkiye için ürettiği risk ve fırsatlar konusunda 6'lı masa veya CHP çok kayda değer bir vizyon üretti de biz mi duymadık? Bu tartışmalara bir cevabınız yokken gidiyorsanız belli riskleri göze almanız gerekir. " dedi.
"GELENLER SİZİN KAPINIZI NİYE ÇALMADI?"
Ağırdır, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşındaki etkili rolüne dikkat çekti sözlerini şöyle sürdürdü:
Rusya-Ukrayna savaşı için bile Türkiye'ye kaç devlet insanı geldi dimi? Türkiye kabul edelim, eleştirelim, eleştirmeyelim ayrı ama sonuçta iktidar Rusya ve Ukrayna savaşında dünyanın da dikkatini çeken bir etkinlik, rol oynadı. Siz böyle bir krizde 6'lı masa veya anamuhalefet olarak dünyanın gidişatına yönelik başka bir vizyonuz olsaydı, gelen insanlar sizin de kapınızı çalardı. 'Siz ne diyorsunuz arkadaş?' derlerdi.
CHP'li isim Halk TV'de Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi! "Kayda değer bir vizyon üretti de biz mi duymadık?" | Video