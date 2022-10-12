Bekir Ağırdır Kılıçdaroğlu ve 6’lı masayı topa tuttu: Kayda değer bir vizyonunuz olsa gelen adamlar sizin de kapınızı çalardı!

Siyasal iletişimci ve yazar Bekir Ağırdır, Halk TV'de katıldığı bir programda 6'lı masa ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu sert şekilde eleştirdi. Ağırdır, "Türkiye kabul edelim, eleştirelim, eleştirmeyelim ayrı ama sonuçta iktidar Rusya ve Ukrayna savaşında dünyanın da dikkatini çeken bir etkinlik, rol oynadı. Siz böyle bir krizde 6'lı masa veya anamuhalefet olarak dünyanın gidişatına yönelik başka bir vizyonuz olsaydı, gelen insanlar sizin de kapınızı çalardı. 'Siz ne diyorsunuz arkadaş?' derlerdi." dedi.