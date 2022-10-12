Video Haber CHP'li isim Halk TV'de Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi! "Kayda değer bir vizyon üretti de biz mi duymadık?" | Video
CHP'li isim Halk TV'de Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi!

CHP'li isim Halk TV'de Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi! "Kayda değer bir vizyon üretti de biz mi duymadık?" | Video

12.10.2022 | 11:21

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CHP tarafından fonlanan Halk TV'ye konuk olan CHP'li Siyasal İletişimci-Yazar Bekir Ağırdır, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretini eleştirdi. İktidarın yaptıklarına karşı CHP'nin bir tutum ortaya koyamadığını söyleyen Ağırdır, ziyaretin zamanlamasının çok yanlış olduğunu vurgulayarak, "CHP şimdiye kadar çok kayda değer yeni bir vizyon üretti de bir sen ben mi duymadık?" dedi.

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