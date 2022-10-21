Son dakika | Binali Yıldırım’ı taşıyan ambulans uçak İstanbul’a indi

Son dakika haberi... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Azerbaycan'da kaza yapan AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım'ın durumunun iyi olduğunu ve ambulans uçakla Türkiye'ye getirileceğini açıklamıştı.
AMBULANS UÇAK İSTANBUL'A İNDİ
Azerbaycan'da dün trafik kazası geçiren AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım ve koruma görevlisi Oğuzhan Demirci ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Azerbaycan'a giden Yıldırım ve Ayrım'ın bulunduğu araç, dün Cebrayıl' dan Zengilan'a giderken kaza yapmıştı.
Kaza sonrası helikopterle Bakü'ye götürülerek tedavi altına alınan Yıldırım, Ayrım ve Demirci'nin durumunun iyi olduğunu açıklayan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ambulans uçakla Türkiye'ye döneceklerini bildirmişti.
Bugün yerel saatle saat 12.52'de Bakü'den kalkış yapan TC-CJB kuyruk tescilli ambulans uçak az önce İstanbul Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı.
Çelik'in o açıklaması: Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese çok teşekkür ediyoruz. Genel Başkan Vekilimiz Sn Binali Yıldırım'ın, İstanbul milletvekilimiz Sn Şamil Ayrım'ın ve koruma arkadaşımız Oğuzhan'ın sağlık durumları şükür iyi. Ambulans uçakla Türkiye'ye döneceğiz.
ALİYEV HASTANEDE ZİYARET ETTİ
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ı Bakü'de tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.
Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Yıldırım'la bir süre sohbet eden Aliyev geçmiş olsun dileklerinde bulundu.
Aliyev ayrıca, Yıldırım'la birlikte kaza geçiren ve aynı hastanede tedavi gören AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım ve koruma görevlisi Oğuzhan Demirci'yi de ziyaret ederek acil şifalar diledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Azerbaycan'a gelen Yıldırım ve Ayrım'ın içinde bulunduğu araç Cebrayıl'dan Zengilan'a giderken kaza geçirmişti.
Yıldırım ve Ayrım helikopterle Bakü'ye götürülerek tedavi altına alınmıştı.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik; Yıldırım, Ayrım, Demirci'nin durumunun iyi olduğunu açıklamış, ambulans uçakla Türkiye'ye döneceklerini bildirmişti.
NE OLMUŞTU?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan'a gerçekleştirdiği günü birlik program bittikten sonra, konvoyu Zengilan Havalimanı'na doğru yola çıktı.
Binali Yıldırım ve araçta bulunan Milletvekili Şamil Ayrım, konvoyda bulunan diğer kişiler tarafından araçtan çıkarıldı. İlk müdahale Cumhurbaşkanlığı Sağlık ekibi tarafından yapıldı.
Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese çok teşekkür ediyoruz.— Ömer Çelik (@omerrcelik) October 21, 2022
Genel Başkan Vekilimiz Sn Binali Yıldırım'ın, İstanbul milletvekilimiz Sn Şamil Ayrım'ın ve koruma arkadaşımız Oğuzhan'ın sağlık durumları şükür iyi. Ambulans uçakla Türkiye'ye döneceğiz.