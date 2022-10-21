Binali Yıldırım'ı taşıyan ambulans uçak İstanbul'a indi | Video

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Azerbaycan'da kaza yapan AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım'ın durumunun iyi olduğunu ve ambulans uçakla Türkiye'ye getirileceğini açıklamıştı. Binali Yıldırım'ı taşıyan ambulans uçak İstanbul'a indi. Binali Yıldırım daha sonra ambulansla Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'ne götürüldü.