Video Haber Binali Yıldırım'ı taşıyan ambulans uçak İstanbul'a indi | Video
Binali Yıldırım'ı taşıyan ambulans uçak İstanbul'a indi | Video

Binali Yıldırım'ı taşıyan ambulans uçak İstanbul'a indi | Video

21.10.2022 | 16:03

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Veli Ağbaba: ‘Adayımız Kılıçdaroğlu’ ‘Türkiye’nin huzur ve barışı için gerekli olan bir profil’ | Video 00:48
Veli Ağbaba: ‘Adayımız Kılıçdaroğlu’ ‘Türkiye'nin huzur ve barışı için gerekli olan bir profil’ | Video 21.10.2022 | 16:50
İBB’de fiziksel şiddet iddiası! Sendikal haklarını savunan işçi 5 dakika boyunca dayak yedi | Video 02:19
İBB’de fiziksel şiddet iddiası! Sendikal haklarını savunan işçi 5 dakika boyunca dayak yedi | Video 21.10.2022 | 16:48
EGM personelinin sorunlarını çözmek için kolları sıvadı | Video 00:38
EGM personelinin sorunlarını çözmek için kolları sıvadı | Video 21.10.2022 | 16:49
FETÖ’cü Enes Kanter Türkiye karşıtı Yunan siyasetçilerle bir araya geldi | Video 01:30
FETÖ'cü Enes Kanter Türkiye karşıtı Yunan siyasetçilerle bir araya geldi | Video 21.10.2022 | 16:12
Binali Yıldırım’ı taşıyan ambulans uçak İstanbul’a indi | Video 02:38
Binali Yıldırım'ı taşıyan ambulans uçak İstanbul'a indi | Video 21.10.2022 | 16:03
AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe’den Halk Ekmek Fabrikası açıklaması: Arka fon var, provokasyon var, ekmek yok! | Video 01:36
AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den Halk Ekmek Fabrikası açıklaması: "Arka fon var, provokasyon var, ekmek yok!" | Video 21.10.2022 | 15:29
Başkan Erdoğan Blokzincir İstanbul programında konuştu | Video 17:01
Başkan Erdoğan "Blokzincir İstanbul" programında konuştu | Video 21.10.2022 | 14:46
CHP Tekirdağ’dan toplu istifa açıklaması | Video 04:51
CHP Tekirdağ’dan toplu istifa açıklaması | Video 21.10.2022 | 14:42
Mehmet Barlas | İngiltere’nin 6 haftalık başbakanı neden istifa etti? 02:48
Mehmet Barlas | İngiltere'nin 6 haftalık başbakanı neden istifa etti? 21.10.2022 | 14:44
Mahmut Övür | Adaylığı ölümüne istiyor 03:56
Mahmut Övür | Adaylığı ölümüne istiyor 21.10.2022 | 14:40
Melih Altınok | Ondan sonra vay efendim Teğmen Çelebi niye AK Parti’ye gitti 04:43
Melih Altınok | Ondan sonra vay efendim Teğmen Çelebi niye AK Parti'ye gitti 21.10.2022 | 14:37
Burhanettin Duran | Yeni jeopolitik Ankara ve Bakü’nün imkânları 04:42
Burhanettin Duran | Yeni jeopolitik Ankara ve Bakü'nün imkânları 21.10.2022 | 14:33
Başkan Erdoğan: Kılıçdaroğlu, bu işin acemisi | Video 18:01
Başkan Erdoğan: "Kılıçdaroğlu, bu işin acemisi" | Video 21.10.2022 | 12:24
Başkan Erdoğan’ın Azerbaycan ziyaretinde renkli anlar… Aliyev’den halter performansı | Video 00:40
Başkan Erdoğan’ın Azerbaycan ziyaretinde renkli anlar… Aliyev’den halter performansı | Video 21.10.2022 | 10:38
SON DAKİKA! MİT’ten üst düzey operasyon! PKK’nın sözde komutanı Türkiye’ye getirildi | Video 03:03
SON DAKİKA! MİT'ten üst düzey operasyon! PKK'nın sözde komutanı Türkiye'ye getirildi | Video 21.10.2022 | 09:38
Salih Tuna | Köyden indim ABD’ye 03:59
Salih Tuna | Köyden indim ABD'ye 20.10.2022 | 16:19
Okan Müderrisoğlu | Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan’ı uyardı: Oldubittiye izin vermeyiz 05:06
Okan Müderrisoğlu | Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan'ı uyardı: Oldubittiye izin vermeyiz 20.10.2022 | 16:15
Mehmet Barlas | CHP’ye yazık oluyor 03:06
Mehmet Barlas | CHP'ye yazık oluyor 20.10.2022 | 16:11
Başkan Erdoğan ve Aliyev arasındaki altın makas diyaloğu programa damga vurdu | Video 01:04
Başkan Erdoğan ve Aliyev arasındaki altın makas diyaloğu programa damga vurdu | Video 20.10.2022 | 14:50
Son Dakika: Zengilan Uluslararası Havalimanı tamamlandı! Açılışını Başkan Erdoğan ve Aliyev yaptı | Video 02:28
Son Dakika: Zengilan Uluslararası Havalimanı tamamlandı! Açılışını Başkan Erdoğan ve Aliyev yaptı | Video 20.10.2022 | 12:21

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Azerbaycan'da kaza yapan AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım'ın durumunun iyi olduğunu ve ambulans uçakla Türkiye'ye getirileceğini açıklamıştı. Binali Yıldırım'ı taşıyan ambulans uçak İstanbul'a indi. Binali Yıldırım daha sonra ambulansla Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'ne götürüldü.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA