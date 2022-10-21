Son dakika | Binali Yıldırım'ı taşıyan ambulans uçak İstanbul'a indi! Başkan Erdoğan'dan Yıldırım ve Ayrım'a ziyaret | Video
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Son dakika haberi... Azerbaycan'da kaza yapan AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi. Binali Yıldırım daha sonra ambulansla Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede açıklamada bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Binali Yıldırım'ın hayati tehlikesinin bulunmadığını ve tedavisinin ardından normal yaşamına devam edeceğini açıkladı. Gelen son bilgilere göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çam ve Sakura Hastanesi'nde Binali Yıldırım ve Şamil Ayrım'ı ziyaret etti.