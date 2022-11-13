Haberler Gündem Haberleri Son dakika | Taksim İstiklal Caddesi'nde patlama: Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi
Giriş Tarihi: 13.11.2022 17:08 Son Güncelleme: 13.11.2022 17:19

Son dakika | Taksim İstiklal Caddesi'nde patlama: Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Son dakika | Taksim İstiklal Caddesi’nde patlama: Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi

Son dakika: İstanbul Beyoğlu'nda bulunan İstiklal Caddesi'nde bir patlama meydana geldi. Taksim'den girildiğinde yürüyerek yaklaşık 6 dakikalık mesafede olan bir noktada gerçekleşen patlamada hayatını kaybedenler olurken çok sayıda kişi de yaralandı. Edinilen son dakika bilgisine göre bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Vali Ali Yerlikaya'dan patlamaya ilişkin "Taksim İstiklal Caddesi'nde bir patlama meydana gelmiştir. Ölü ve yaralılarımız var" açıklaması gelirken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı terör soruşturması başlattı. Öte yandan Taksim İstiklal'deki patlamaya ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması da kısıtlandı.

Son dakika haberler: Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde bir mağazanın önünde bilinmeyen bir sebeple patlama meydana geldi. Olay yerine Beyoğlu ve Şişli'den itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerinde çok sayıda yaralı olduğu belirtildi. İlk belirlemelere göre ölü ve yaralılar var.

Olay yerinden gelen ilk fotoğraflar...

YARALILAR VAR

A Haber Yurt İstanbul Haber Müdürü Kerim Ulak bölgeden yaptığı bağlantıda aktardığı bilgide "Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki patlama sesi sonrasında yoğunluk yaşanmaya başladı. Yaralıların sayısı ile ilgili çeşitli rivayetler var. İlk belirlemelerde 5-11 arası yaralı görüşü şimdilik hakim. Sayının artabileceğini belirtelim" dedi.

TAKSİM İSTİKLAL'DEKİ PATLAMA TERÖR SALDIRISI MI?

A Haber muhabiri Mehmet Karataş da bölgede başka bir noktadan yaptığı bağlantıda "İstiklal'de 190 numaralı binada gerçekleşti patlama. Yoğun güvenlik önlemleri alındı. Burada asıl cevap bekleyen soru şu. Bu bir terör saldırısı mı? Bununla ilgili bir endişe ve çalışma var. Güvenlik birimleri yoğun şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Yaralılar var" dedi.

Bölgede patlama sonrasında vatandaşlar hızla tahliye edilirken polis ekipleri kritik noktalarda güvenlik önlemlerinin yanısıra denetleme çalışmaları da sürdürülüyor.

Patlama anına ilişkin ilk görüntüler....

SON DAKİKA! İstiklal Caddesi'nde patlama! İşte ilk görüntüler | Video

Sağlık ve itfaiye ekipleri bölgede yaralanan vatandaşlara ilk müdahalesini gerçekleştirdi.

VALİ YERLİKAYA'DAN TAKSİM İSTİKLAL'DEKİ PATLAMAYA İLİŞKİN SON DAKİKA AÇIKLAMASI

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya patlamaya ilişkin yaptığı ilk açıklamada "Bugün saat 16.20 sıralarında Beyoğlu ilçemiz, Taksim İstiklal Caddesi'nde bir patlama meydana gelmiştir. Olay yerine emniyet, sağlık, itfaiye ve AFAD ekiplerimiz sevk edilmiştir. Can kaybı ve yaralılarımız bulunmaktadır." dedi.

Yerlikaya "Gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır dedi.

TERÖR SORUŞTURMASI BAŞLATILDI

Edinilen son dakika bilgisine göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı terör soruşturması başlattı.

RTÜK BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin yaptığı açıklamada "Beyoğlu Taksim'de bir patlama haberi aldık. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Lütfen kaynağı belirsiz bilgilere itibar etmeyelim, güvenli kaynaklardan bilgi sahibi olalım. Farkında olmadan yanlış bilgiyi yaymayalım. İstanbulumuza çok geçmiş olsun" dedi.

BÖLGEDE GÜVENLİK ÖNLEMİ ALAN POLİS EKİPLERİ ALANI TAMAMEN BOŞALTTI

SON DAKİKA: Taksim İstiklal Caddesi patlama anı görüntüleri! İşte herkesi ürküten o anlar | Video

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Son dakika | Taksim İstiklal Caddesi'nde patlama: Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi
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