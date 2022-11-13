Son dakika | Taksim İstiklal Caddesi’nde patlama: Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi

Son dakika haberler: Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde bir mağazanın önünde bilinmeyen bir sebeple patlama meydana geldi. Olay yerine Beyoğlu ve Şişli'den itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerinde çok sayıda yaralı olduğu belirtildi. İlk belirlemelere göre ölü ve yaralılar var.
Olay yerinden gelen ilk fotoğraflar...
YARALILAR VAR
A Haber Yurt İstanbul Haber Müdürü Kerim Ulak bölgeden yaptığı bağlantıda aktardığı bilgide "Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki patlama sesi sonrasında yoğunluk yaşanmaya başladı. Yaralıların sayısı ile ilgili çeşitli rivayetler var. İlk belirlemelerde 5-11 arası yaralı görüşü şimdilik hakim. Sayının artabileceğini belirtelim" dedi.
TAKSİM İSTİKLAL'DEKİ PATLAMA TERÖR SALDIRISI MI?
A Haber muhabiri Mehmet Karataş da bölgede başka bir noktadan yaptığı bağlantıda "İstiklal'de 190 numaralı binada gerçekleşti patlama. Yoğun güvenlik önlemleri alındı. Burada asıl cevap bekleyen soru şu. Bu bir terör saldırısı mı? Bununla ilgili bir endişe ve çalışma var. Güvenlik birimleri yoğun şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Yaralılar var" dedi.
Bölgede patlama sonrasında vatandaşlar hızla tahliye edilirken polis ekipleri kritik noktalarda güvenlik önlemlerinin yanısıra denetleme çalışmaları da sürdürülüyor.
Patlama anına ilişkin ilk görüntüler....
SON DAKİKA! İstiklal Caddesi'nde patlama! İşte ilk görüntüler | Video
Sağlık ve itfaiye ekipleri bölgede yaralanan vatandaşlara ilk müdahalesini gerçekleştirdi.
VALİ YERLİKAYA'DAN TAKSİM İSTİKLAL'DEKİ PATLAMAYA İLİŞKİN SON DAKİKA AÇIKLAMASI
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya patlamaya ilişkin yaptığı ilk açıklamada "Bugün saat 16.20 sıralarında Beyoğlu ilçemiz, Taksim İstiklal Caddesi'nde bir patlama meydana gelmiştir. Olay yerine emniyet, sağlık, itfaiye ve AFAD ekiplerimiz sevk edilmiştir. Can kaybı ve yaralılarımız bulunmaktadır." dedi.
Yerlikaya "Gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır dedi.
TERÖR SORUŞTURMASI BAŞLATILDI
Edinilen son dakika bilgisine göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı terör soruşturması başlattı.
RTÜK BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin yaptığı açıklamada "Beyoğlu Taksim'de bir patlama haberi aldık. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Lütfen kaynağı belirsiz bilgilere itibar etmeyelim, güvenli kaynaklardan bilgi sahibi olalım. Farkında olmadan yanlış bilgiyi yaymayalım. İstanbulumuza çok geçmiş olsun" dedi.
BÖLGEDE GÜVENLİK ÖNLEMİ ALAN POLİS EKİPLERİ ALANI TAMAMEN BOŞALTTI
SON DAKİKA: Taksim İstiklal Caddesi patlama anı görüntüleri! İşte herkesi ürküten o anlar | Video