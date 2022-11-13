Son dakika haberler: Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde bir mağazanın önünde bilinmeyen bir sebeple patlama meydana geldi. Olay yerine Beyoğlu ve Şişli'den itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre patlamada 6 kişi hayatını kaybetti, 53 kişi de yaralandı.
TAKSİM İSTİKLAL'DEKİ PATLAMA TERÖR SALDIRISI MI?
A Haber muhabiri Mehmet Karataş da bölgede başka bir noktadan yaptığı bağlantıda "İstiklal'de 190 numaralı binada gerçekleşti patlama. Yoğun güvenlik önlemleri alındı. Burada asıl cevap bekleyen soru şu. Bu bir terör saldırısı mı? Güvenlik birimleri yoğun şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Yaralılar var" dedi.
Bölgede patlama sonrasında vatandaşlar hızla tahliye edilirken polis ekipleri kritik noktalarda güvenlik önlemlerinin yanısıra denetleme çalışmaları da sürdürülüyor.
Sağlık ve itfaiye ekipleri bölgede yaralanan vatandaşlara ilk müdahalesini gerçekleştirdi.
BAŞKAN ERDOĞAN: 6 KİŞİ VEFAT ETTİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, patlamaya ilişkin yaptığı açıklamada "İstanbul Valimizden intikal eden rakam 4'ü olay yeri, 2'si ise hastanelerde olmak üzere 6 vefat söz konusu. Yaralı sayımız ise, 53. Bunun dışında çizikti vs. gibi farklı rakamlar gelebilir." ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan, Türkiye'yi terörle teslim alma çabalarının hedefine ulaşamayacağını belirterek "Milletimiz İstiklal Caddesi'ndeki olayın önündeki ve arkasındaki olayın önündeki ve arkasındaki tüm unsurlarıyla ortaya çıkartılarak faillerinin hak ettikleri şekilde cezalandırılacağından emin olsunlar." dedi.
VALİ YERLİKAYA'DAN TAKSİM İSTİKLAL'DEKİ PATLAMAYA İLİŞKİN SON DAKİKA AÇIKLAMASI
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya patlamaya ilişkin yaptığı ilk açıklamada "Bugün saat 16.20 sıralarında Beyoğlu ilçemiz, Taksim İstiklal Caddesi'nde bir patlama meydana gelmiştir. Olay yerine emniyet, sağlık, itfaiye ve AFAD ekiplerimiz sevk edilmiştir. Can kaybı ve yaralılarımız bulunmaktadır." dedi.
Yerlikaya "Gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır" dedi.
VALİ YERLİKAYA CAN KAYIPLARINI DUYURDU
Vali Yerlikaya, patlamada hayatını kaybedenlere ilişkin yaptığı paylaşımda ise "İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaşamını yitirdi, 38 kişi de yaralandı." ifadelerini kullandı.
TERÖR SORUŞTURMASI BAŞLATILDI
Edinilen son dakika bilgisine göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı terör soruşturması başlattı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstiklal Caddesi'nde gerçekleşen hain saldırı ile ilgili soruşturma başlattı. 5 savcı görevlendirilirken patlama anıyla ilişkin görüntülere yayın yasağı getirildi.
Başsavcılıktan yapılan açıklamalarda şunlara yer verildi:
"Bugün İstiklal Caddesi meydanında gelen patlama nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından soruşturma başlatılmış olup 5 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir.
Ayrıca İstanbul Sulh Ceza Hakimliği tarafından patlama olayı ile ilgili görsel ve işitsel tüm haber ve sosyal paylaşım sitelerine yönelik yayın yasağı kararı verilmiştir."
RTÜK BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin yaptığı açıklamada "Beyoğlu Taksim'de bir patlama haberi aldık. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Lütfen kaynağı belirsiz bilgilere itibar etmeyelim, güvenli kaynaklardan bilgi sahibi olalım. Farkında olmadan yanlış bilgiyi yaymayalım. İstanbulumuza çok geçmiş olsun" dedi.
YAYIN YASAĞI GETİRİLDİ
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), İstanbul'daki patlamaya ilişkin geçici yayın yasağı getirildiğini duyurdu.
RTÜK'ten yapılan yazılı açıklamada, 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanunun 7'nci maddesinde milli güvenliğin açıkça gerekli kıldığı hallerde veya kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasının kuvvetle muhtemel olduğu durumlarda geçici yayın yasağı getirilebileceği belirtilerek, bu durumlarda Cumhurbaşkanı veya görevlendireceği Cumhurbaşkanı yardımcısı veya bakanın geçici yayın yasağı getirebileceği kaydedildi.
Söz konusu hüküm çerçevesinde 13 Kasım 2022 tarihinde İstanbul Beyoğlu ilçesinde meydana gelen patlamayla ilgili olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 04181 sayılı yazısı ile geçici yayın yasağı getirildiği ifade edilerek, "Yayın yasağı medya hizmet sağlayıcıların anılan patlamaya ilişkin olarak yapılacak yayınlarda 6112 sayılı Kanunda ve diğer kanunlarda sayılan yayın ilkelerine uyulmaları, toplumda korku, panik ve kargaşa oluşturabilecek, terör örgütlerinin amaçlarına hizmet edebilecek yayınlardan kaçınmalarını ve bu çerçevede; patlamaya ilişkin olarak, patlama anı, patlama sonrası olay yeri, kamu görevlilerinin olay yerinde yürüttükleri çalışmalar, varsa patlama sonucu yaralanan veya hayatını kaybeden kişilere ait görüntü, görsel öğe ve benzeri unsurlara ve bunlarla ilgili abartılı anlatımlara, olayın aydınlatılması, şüphelilerin yakalanması ve irtibatlarının deşifre edilmesinin engellenmemesi için, resmi makamlarca yapılan açıklamalar dışında olaya iştirak etme şüphesi bulunan kişilere, bu kişilerin bulundukları yerlere, kullandıkları araçlar ve benzeri diğer hususlara, yayınlarında kesinlikle yer vermemelerini içermektedir. Tüm medya hizmet sağlayıcıların dikkatine sunulur" denildi.
BÖLGEDE GÜVENLİK ÖNLEMİ ALAN POLİS EKİPLERİ ALANI TAMAMEN BOŞALTTI
İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN'DAN ÇAĞRI
İletişim Başkanı Fahrettin Altun patlamayla ilgili olarak, "Yaşanan olayla ilgili olarak devletimizin tüm kurum ve kuruluşları hızlı, titiz ve etkin bir şekilde soruşturma yürütmektedir. Medya kuruluşlarını sorumlu olmaya, sosyal medya kaynaklı dezenformatif içeriklere itibar etmemeye, ilgili kamu otoritelerinin açıklamalarını esas almaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Öte yandan; Adalet Bakanı Bekir Bozdağ İstanbul İstiklal Caddesi'nde patlamanın yaşandığı bölgede incelemelerde bulunacak.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da İstanbul'a hareket ettiği öğrenildi.