İBB Halk Ekmek yönetiminden 32 milyon TL’lik makam aracı siparişi! Ekmek üretmiyor, araba alıyor

SABAH, HADIMKÖY HALK EKMEK FABRİKASI'NDA EKMEK ÜRETİMİNİN OLMADIĞINI BELGELEDİ



SABAH; Türkiye'nin en büyük ve en modern ekmek fabrikası olduğu iddia edilen, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından 23 Temmuz 2022 tarihinde açılan Hadımköy Halk Ekmek Fabrikası'nda ekmek üretiminin olmadığını belgelemişti.

SABAH; 22 Ekim 2022 tarihinde Hadımköy Halk Ekmek Fabrikası'ndaki makinelerin üzerinin naylon brandayla örtüldüğü ve tek ekmek üretilmediğini görüntüledi. Gazetemizin haberinin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Halk Ekmek (İHE) A.Ş. yöneticileri fabrika pencereleri de perdelerle kapattı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun, Halk Ekmek skandalını kabul etti. Ongun, 23 Temmuz'da Kemal Kılıçdaroğlu'nun açtığı Halk Ekmek Fabrikası'nın 29 Ekim'e kadar hiç ekmek üretmediğini açıkladı.

Ongun, fabrikanın 4 banttan oluştuğunu belirterek, "Zaten bir bandı çalışıyor ama yazın talep azaldığı için İstanbul'da insanlar memlekete veya tatile gittiği için orada herhangi bir üretim yapmak ihtiyacı hissetmedik" ifadelerini kullandı

Murat Ongun, üretim miktarı sorusunu ise, "Çok fazla değildir. Ekmek günlük bir madde. 250 bin ekmek üretme kapasitesi var. Şu anda bunu yapabilir. Peki, şu anda öyle bir talep yoksa bunu yapması normal mi?" diye yanıtladı.