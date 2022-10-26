Halk Ekmek oyununa vatandaşlar tepki gösterdi: Gövde gösterisi yapıp çekip gittiler

Bu tesisi gösteriş olarak açıp bu şekilde tutması ne kadar doğru olabilir? Gördüğünüz gibi koskoca bir yatırım. Sadece bu meselede değil çoğu şeyde öyle. İnsanlara büyük mağduriyet yaşatıyorlar. Kırmızıyı gösterip siyahı arkasından getiriyorlar." dedi.

İBB'den Halk Ekmek fiyaskosu! Makinelerin üzerini kapatmışlar: SABAH, göstermelik açılışı deşifre etti | Video