Halk Ekmek oyununa vatandaşlar tepki gösterdi: Gövde gösterisi yapıp çekip gittiler

SABAH'a konuşan Volkan Güzel, "Ben Hadımköy'de oturuyorum. Gövde gösterisi yapıp çekip gittiler. Bunun özeti budur. Sadece Arnavutköy, Hadımköy halkı değil Esenyurt'a, Çatalca'ya kadar her tarafta halk mağdur ediliyor.
Bu tesisi gösteriş olarak açıp bu şekilde tutması ne kadar doğru olabilir? Gördüğünüz gibi koskoca bir yatırım. Sadece bu meselede değil çoğu şeyde öyle. İnsanlara büyük mağduriyet yaşatıyorlar. Kırmızıyı gösterip siyahı arkasından getiriyorlar." dedi.
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"BURANIN ÇALIŞTIĞINI GÖRMEDİK"
İbrahim Atakul, "Biz burada oturuyoruz. Hiçbir Halk Ekmek aracını görmedik, çalışanını görmedik. Hizmeti görmedik. Burada ekmek fabrikası olduğu halde bir çalışma görmedik. Tek bir icraat yok. Neden açtık dediler ve sonrasında böyle oldu anlayamadık.
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