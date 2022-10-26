Haberler Gündem Haberleri Halk Ekmek oyununa vatandaşlar tepki gösterdi: Gövde gösterisi yapıp çekip gittiler
Giriş Tarihi: 26.10.2022 12:09 Son Güncelleme: 26.10.2022 12:19

Halk Ekmek oyununa vatandaşlar tepki gösterdi: Gövde gösterisi yapıp çekip gittiler

HARUN SEKMEN HARUN SEKMEN
Halk Ekmek oyununa vatandaşlar tepki gösterdi: Gövde gösterisi yapıp çekip gittiler

İBB yönetiminin 23 Temmuz'da kameralar önünde açtığı Hadımköy'deki İBB Halk Ekmek Fabrikası'nda 3 aydır üretim yapmadığının ortaya çıkması vatandaşları isyan ettirdi. Fabrikanın çalışmadığının görülmemesi için camlara siyah perde çekilirken vatandaşlar bu garabetteki perdenin kalkmasını istedi.

SABAH'a konuşan Volkan Güzel, "Ben Hadımköy'de oturuyorum. Gövde gösterisi yapıp çekip gittiler. Bunun özeti budur. Sadece Arnavutköy, Hadımköy halkı değil Esenyurt'a, Çatalca'ya kadar her tarafta halk mağdur ediliyor.

Bu tesisi gösteriş olarak açıp bu şekilde tutması ne kadar doğru olabilir? Gördüğünüz gibi koskoca bir yatırım. Sadece bu meselede değil çoğu şeyde öyle. İnsanlara büyük mağduriyet yaşatıyorlar. Kırmızıyı gösterip siyahı arkasından getiriyorlar." dedi.

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"BURANIN ÇALIŞTIĞINI GÖRMEDİK"

İbrahim Atakul, "Biz burada oturuyoruz. Hiçbir Halk Ekmek aracını görmedik, çalışanını görmedik. Hizmeti görmedik. Burada ekmek fabrikası olduğu halde bir çalışma görmedik. Tek bir icraat yok. Neden açtık dediler ve sonrasında böyle oldu anlayamadık.

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Oysa televizyonları davet edip açılış gerçekleştirmişlerdi. AK Parti döneminde halk ekmek büfeleri önünde kuyruk olmazdı. Büfeler de yetersiz." şeklinde konuştu.

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Halk Ekmek oyununa vatandaşlar tepki gösterdi: Gövde gösterisi yapıp çekip gittiler
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