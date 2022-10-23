Haberler Yaşam Son dakika: İBB'nin 'Halk Ekmek' fiyaskosuna tepki! "Sabret İstanbul, bugünler geçecek"

Giriş Tarihi: 23.10.2022 12:09 Güncelleme Tarihi: 23.10.2022 12:14

Son dakika: İBB'nin 'Halk Ekmek' fiyaskosuna tepki! "Sabret İstanbul, bugünler geçecek"

Son dakika haberleri: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) halk ekmek üretimindeki algı oyunu gün yüzüne çıktı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla açılan Hadımköy'deki Halk Ekmek Fabrikası'nın 3 aydır bir ekmek bile üretmediği öğrenildi. SABAH, önemli bir gazetecilik başarısına imza atarak halk ekmek fabrikasının görüntülerini kamuoyuyla paylaştı. SABAH'ın ses getiren haberinin ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu başta olmak üzere birçok isim CHP'li İBB yönetimine tepki gösterdi. İşte detaylar...