Balon bir kez daha patladı

İnşaatına AK Parti döneminde başlanan ve yüzde 50'si tamamlandıktan sonra, kalan kısmını CHP'li İBB yönetiminin "bitirdik" diyerek açılışını yaptığı İstanbul Hadımköy'deki ekmek fabrikasının aslında hiç üretime başlamadığı ortaya çıkmıştı. Açılışı 23 Temmuz'da CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun yaptığı ve günlük 1 milyon ekmek ürettiği yalanıyla reklamı yapılan fabrikanın, bugüne kadar hiç ekmek üretmediğini SABAH 'Bu fabrika çalışmıyor' başlıklı haberi ile gündeme getirmişti. Fabrikadaki tüm üretim bantlarının örtülerle kaplı olduğunu fotoğraflayan SABAH'ın, insansız hava aracı ile, tesiste hiçbir üretim yapılmadığını belgelemesi büyük ses getirdi.Haber sonrası İstanbullu vatandaşlar İBB yönetimine tepki gösterirken, İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu da, "Yalancıların mumu yatsıya kadar bile yanmadı" diyerek tepkisini dile getirdi.Bazı şeyler kamera önünde şov yapmaya benzemiyor. İl Başkanımız Osman Nuri Kabaktepe bu hususun altını kalın kalın çizmişti. Sabah gazetesi de çok iyi bir gazetecilik başarısı ile gerçekleri kayda almış. Sabret İstanbul, bu günler geçecek.Bir balon daha patladı İBB.Yine milleti kandırmışlar! Kılıçdaroğlu tarafından 3 ay önce açılışı gerçekleştirilen, İBB'nin çalıştığını iddia ettiği Hadımköy'deki Halk Ekmek Fabrikası'nı 22 Ekim'de günün erken saatlerinde SABAH görüntüledi.CHP'nin halka hiç değer vermediğinin bir göstergesi. Gerçekten İstanbul'un gördüğü en kötü yönetim. Sözen döneminden bile kötü.Bu ne arkadaş yalan söylemekle yalan hareketlerle insanları etkilemeye çalışıyorlar, insanlar görün. Bunlara güvenip Türkiye'nin başına nasıl getirelim?Anlatmaya gerek yok görüyorsunuz. Hadımköy fabrikadan ekmek kokuları yükseliyor, Sevkiyat kamyonları vızır vızır dağıtımda, Hadımköy taze ekmek kokusuyla uyanıyor... Şaka şaka! İBB bildiğiniz gibi fabrika hayalet gibi.