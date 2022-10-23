SABAH’ın haberi gündem oldu! Balon bir kez daha patladı

Sabah'ın gündeme getirdiği 'Bu fabrika çalışmıyor' başlıklı haberi gündem oldu. Sosyal medyada yanı uyandıran haberimiz sonrası İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile 2019'da CHP Sancaktepe Belediye Başkan Adayı ve Halk Ekmek Yönetim Kurulu Başkanı Özgen Nama'ya tepki yağdırdı. İşte o tepkilerden bazıları...

*AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: Bir figüran aracılığıyla vatandaşlarımızı aldatmaya çalışan İBB'nin kamuoyuna özür borcu bulunmaktadır. Üzücü olan bu kez kutsal olan ekmeği bile yalanlarına bulaştırmalarıdır. İşletemedikleri fabrikayı İstanbul'daki bir AK Parti belediyesine devretmeleri meseleyi çözecektir.

*İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu: Yalancıların mumu yatsıya kadar bile yanmadı…

*Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı: Bazı şeyler kamera önünde şov yapmaya benzemiyor. İl Başkanımız Osman Nuri Kabaktepe bu hususun altını kalın kalın çizmişti. Sabah gazetesi de çok iyi bir gazetecilik başarısı ile gerçekleri kayda almış. Sabret İstanbul, bu günler geçecek.

*Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir: Yalan, algı, PR yine iş başında. İBB yönetimi İstanbul halkını kandırmaya devam ediyor. Bekle bizi İstanbul.

*Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu: Üretim yok, Hizmet yok, Yalan var, Propaganda var.

*Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz: Hayali üretim, Hayali sevkiyat, Naylonlara sarılmış makinalar... CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin gerçekleştirdiği algı operasyonu her zamanki gibi yine patladı... Hizmet bekleyen İstanbul bunu hak etmiyor.

*Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken: Kurdelesini kestiğimiz yer açılmış ve milletimize hizmet veriliyor demektir. Çünkü bizim ki algı değil eser ve hizmet siyaseti, ülkemiz ve milletimiz için çalışıyoruz.

*Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin: Hadımköy Halk Ekmek fabrikası yatırımını ekmek üretmek için başlatmıştık. Yatırımı bitiremediler, ekmeği üretemediler ama sahte açılış yaptılar. Her şeyleri sahte.

*Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen: Bize inanılması zor, hatta imkansız geliyor bu durum ama üretmenin, gece gündüz çalışmanın, bu güzel millete hizmetkar olup sevmenin, sevilmenin hazzını hiç tatmayanlar için normal bir manzara bu! Hizmet etmek de bir nasip işidir. Olmayınca olmuyor…

*AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Halime Kökçe: Bakalım Canan Kaftancıoğlu ve Özgen Nama bunu nasıl açıklayacaklar. Çalışıyor dedikleri Hadımköy'deki Halk Ekmek Fabrikası'nda çalışan kimse yok, makinelerin üzeri branda ile kaplanmış. Çalışan bir ekmek fabrikası olsa burası sabahın erken saatlerinde ekmekler pişmiş, arabalara yüklenmiş ve bayilere gitmek üzere fabrikanın önünde sıraya dizilmiş olacaklardı. Naylon belediyecilik bu olsa gerek.

*Avukat Ömer Faruk Akbulut: Bir balon daha patladı İBB.

*Abdullah Aksu: Evet Özgen Nama Bey, önden buyurun.

*Mehmet Ardıç: Yine milleti kandırmışlar..! Kılıçdaroğlu tarafından 3 ay önce açılışı gerçekleştirilen, İBB'nin çalıştığını iddia ettiği Hadımköy'deki Halk Ekmek Fabrikası'nı 22 Ekim'de günün erken saatlerinde SABAH görüntüledi.

*Gazeteci Gaffar Yakınca: Sabah Gazetesi, CHP'li belediyenin yalanını patlatmış. Üzücü olan İmamoğlu ve Özgen Nama'nın uyduruk senaryolarla yalan söylemekteki ısrarı. Bu, CHP'nin halka hiç değer vermediğinin bir göstergesi. Gerçekten İstanbul'un gördüğü en kötü yönetim. Sözen döneminden bile kötü.

*Ayten Genç: Bu ne arkadaş yalan söylemekle yalan hareketlerle insanları etkilemeye çalışıyorlar, insanlar görün. Bunlara güvenip Türkiye'nin başına nasıl getirelim?

*Sabriye Güven: Anlatmaya gerek yok görüyorsunuz. Hadımköy fabrikadan ekmek kokuları yükseliyor, Sevkiyat kamyonları vızır vızır dağıtımda, Hadımköy taze ekmek kokusuyla uyanıyor... Şaka şaka! İBB bildiğiniz gibi fabrika hayalet gibi.

*Muhammet Özsomuncu: Hijyene o kadar önem vermişler ki ekmek üretmesi gereken makinelerin bile üstünü naylon branda ile örtmüşler. İBB'nin çalıştığını iddia ettiği fabrikadan bir tane ekmek çıkmadı. Üretim var diyerek milleti neden kandırdınız?