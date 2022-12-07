İYİ Parti’de kadına tekme tokat saldırı! İstanbul İl Başkanlığında yumruklar konuştu





Güney'in grup tarafından tekme tokat darp edildiği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.





Genel Başkanı bir kadın olan İYİ Parti'de kadına şiddet olayı yaşandı. Ekim ayında İYİ Parti İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Hamza Yurtsever ve beraberindeki 15 kişilik grup, İstanbul İl Başkanlığı girişinde, yine İYİ Partili olan Melek Güney'e henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı saldırdı.



İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda kavga! 15 kişi, kadın yöneticiye saldırdı | Video