İYİ Parti’de büyük skandal: Kongrede bayıltan dayak! Üyelerin kucağında dışarıya çıkarıldı

"BURADAN KOLAY ÇIKAMAZSIN"

Evrakımı tamamlayıp on dakika sonra tekrar geldiğimde isminin Alper olduğunu sonradan öğrendiğim kişi 'Seninle bir hesabım var' şeklinde kaba bir hitapta bulundu. Ben de kendisine 'seni tanımam ne hesabımız olabilir' dedim. Daha sonra 'Benim adım Alper İlçe sekreteriyim arkamdan konuşuyormuşsun buradan öyle kolay çıkamazsın' dedi. Oradan uzaklaşmaya çalıştım. Çıkış kapısına doğru yöneldim ancak Alper isimli bu kişi çıkışımı engelledi. Koluma girip beni zorla sürükleyerek parti binası içerisindeki arka tarafta bulunan odaya götürdü. Bu esnada parti binası içerisinde bulunan diğer kişilere yönelik 'arkamdan kimse gelmesin' diye bağırdı."

Kendisine ağza alınmayacak küfürler edildiğini iddia eden Altun, "Beni yakamdan tutarak yere doğru fırlattı. Yerden boğazımı iki eliyle sıktı. Alper bana yumruk atmaya çalıştığı esnada arkadaşım Belgin Hatunoğlu odanın içerisine girdi ve Alper'i engelledi. Ben de hemen oradan ayrıldım."

PARTİLİLERİN GÖZÜ ÖNÜNDE MEYDAN DAYAĞI

Ankara Altındağ'da gerçekleşen İYİ Parti Altındağ İlçe Başkanlığı kongresinde demokrasi yerini tekme ve tokata bıraktı. İYİ Parti Altındağ İlçe sekreteri Alper Sivri tarafından odada darp edildiği için polis merkezine sağlık raporu ile başvuran Ümit Altun, bu sefer partililerin gözü önünde dayak yedi. İYİ Parti Altındağ İlçe Başkanı Remzi Sağlam ve sekreter Alper Silvri, partililerin önünde Ümit Altun'a saldırdı. Tekme ve tokatların havada uçuştuğu görüntülerde partililer kavgayı ayırmak için mücadele ettikleri görüldü. Altun, kendisine uygulanan şiddete daha fazla dayanamayarak bayıldığı ve bir partilinin kucağında salondan çıkarıldığı görüldü. Altun'un hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.